27 марта 2024

Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир, топ
Путин, пробовав управлять вертолетом, заявил, что это сложно — его не удержать Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, удержать вертолет оказалось достаточно сложно. Об этом сообщил сотрудник центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который посетил российский лидер.

«Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным», — процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова президента, передает РИА Новости. Уточняется, что на эти слова Путин улыбнулся. «Сложно. Я пробовал, пытался. Не удержать его», — ответил Путин.

Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который расположен в Торжке. Он осмотрел Ми-28 и Ми-8 и побеседовал с летчиками.

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, удержать вертолет оказалось достаточно сложно. Об этом сообщил сотрудник центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который посетил российский лидер. «Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным», — процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова президента, передает РИА Новости. Уточняется, что на эти слова Путин улыбнулся. «Сложно. Я пробовал, пытался. Не удержать его», — ответил Путин. Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который расположен в Торжке. Он осмотрел Ми-28 и Ми-8 и побеседовал с летчиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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