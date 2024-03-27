Путин поделился ощущениями после управления вертолетом

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как впервые попробовал управлять вертолетом. По его словам, удержать вертолет оказалось достаточно сложно. Об этом сообщил сотрудник центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который посетил российский лидер.
«Один очень уважаемый человек сказал, что управлять вертолетом намного сложнее, чем всем остальным», — процитировал сопровождавший Путина сотрудник слова президента, передает РИА Новости. Уточняется, что на эти слова Путин улыбнулся. «Сложно. Я пробовал, пытался. Не удержать его», — ответил Путин.
Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, который расположен в Торжке. Он осмотрел Ми-28 и Ми-8 и побеседовал с летчиками.
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