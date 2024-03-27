27 марта 2024

Артемьев опроверг рост цен на бензин из-за атак ВСУ на нефтебазы

© Служба новостей «URA.RU»
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АЗС. Тюмень , бензин, автозаправка, азс, новый поток
В России нет предпосылок для резкого роста цен на топливо Фото:

В России не ожидается значительного роста биржевых цен на бензин из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев.

«Нет никаких предпосылок для стремительного роста цен на бензин. Я этого увеличения стоимости топлива не ожидаю», — передает «РБК» слова Артемьева, который отвечал на вопрос о рисках увеличения стоимости бензина из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

По мнению Артемьева, власти страны хорошо продумали превентивные меры против роста цен на топливо. Он добавил, что важную роль сыграло ограничение экспорта бензина. Также многие НПЗ значительно увеличили объемы производства топлива.

Ранее ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что атаки украинской армии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в России могут вызвать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке. Он добавил, что даже прекращение работы одного НПЗ может привести к подобным последствиям.

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В России не ожидается значительного роста биржевых цен на бензин из-за атак украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Об этом заявил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Игорь Артемьев. «Нет никаких предпосылок для стремительного роста цен на бензин. Я этого увеличения стоимости топлива не ожидаю», — передает «РБК» слова Артемьева, который отвечал на вопрос о рисках увеличения стоимости бензина из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По мнению Артемьева, власти страны хорошо продумали превентивные меры против роста цен на топливо. Он добавил, что важную роль сыграло ограничение экспорта бензина. Также многие НПЗ значительно увеличили объемы производства топлива. Ранее ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что атаки украинской армии по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам в России могут вызвать взлет цен на бензин и его дефицит на внутреннем рынке. Он добавил, что даже прекращение работы одного НПЗ может привести к подобным последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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