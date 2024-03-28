Полковник назвал самые горячие точки СВО

Полковник Матвийчук: самая горячая точка СВО сейчас на харьковском направлении

28 марта 2024 в 08:36 Размер текста - 17 +

Харьковское и херсонское направления являются сейчас главными для ВС РФ, заявил Анатолий Матвийчук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самые горячие точки в конфликте на Украине. По его словам, главные бои сейчас происходят на харьковском направлении. «Самая горячая точка сейчас на харьковском направлении, это город Сумы, где наносятся удары», — передает слова Матвийчука «Лента.ру». Он также отметил успехи на херсонском направлении, где российские силы готовятся к форсированию и переправке. В то же время, полковник отметил, что ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в личном составе. Главные направления для российских войск в настоящее время — харьковское и херсонское, заключил Матвийчук. Также известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта происходят ожесточенные бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Особенно напряженная ситуация возникла в борьбе за центр села. Кроме того, российская армия активно наступает в направлении Часова Яра на донецком направлении, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самые горячие точки в конфликте на Украине. По его словам, главные бои сейчас происходят на харьковском направлении. «Самая горячая точка сейчас на харьковском направлении, это город Сумы, где наносятся удары», — передает слова Матвийчука «Лента.ру». Он также отметил успехи на херсонском направлении, где российские силы готовятся к форсированию и переправке. В то же время, полковник отметил, что ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в личном составе. Главные направления для российских войск в настоящее время — харьковское и херсонское, заключил Матвийчук. Также известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта происходят ожесточенные бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Особенно напряженная ситуация возникла в борьбе за центр села. Кроме того, российская армия активно наступает в направлении Часова Яра на донецком направлении, передает «Национальная служба новостей».