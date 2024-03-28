Полковник назвал самые горячие точки СВО

Полковник Матвийчук: самая горячая точка СВО сейчас на харьковском направлении
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Харьковское и херсонское направления являются сейчас главными для ВС РФ, заявил Анатолий Матвийчук Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самые горячие точки в конфликте на Украине. По его словам, главные бои сейчас происходят на харьковском направлении.

«Самая горячая точка сейчас на харьковском направлении, это город Сумы, где наносятся удары», — передает слова Матвийчука «Лента.ру». Он также отметил успехи на херсонском направлении, где российские силы готовятся к форсированию и переправке.

В то же время, полковник отметил, что ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в личном составе. Главные направления для российских войск в настоящее время — харьковское и херсонское, заключил Матвийчук.

Также известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта происходят ожесточенные бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Особенно напряженная ситуация возникла в борьбе за центр села. Кроме того, российская армия активно наступает в направлении Часова Яра на донецком направлении, передает «Национальная служба новостей».

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Военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал самые горячие точки в конфликте на Украине. По его словам, главные бои сейчас происходят на харьковском направлении. «Самая горячая точка сейчас на харьковском направлении, это город Сумы, где наносятся удары», — передает слова Матвийчука «Лента.ру». Он также отметил успехи на херсонском направлении, где российские силы готовятся к форсированию и переправке. В то же время, полковник отметил, что ВСУ понесли значительные потери как в технике, так и в личном составе. Главные направления для российских войск в настоящее время — харьковское и херсонское, заключил Матвийчук. Также известно, что в селе Работино на запорожской линии фронта происходят ожесточенные бои. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Особенно напряженная ситуация возникла в борьбе за центр села. Кроме того, российская армия активно наступает в направлении Часова Яра на донецком направлении, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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