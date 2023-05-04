04 мая 2023

Ситуацию в горящей Успенке взяли под контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
В Успенке сгорело несколько домов Фото:

Пожарным удалось взять под контроль ситуацию в горящем селе Успенка под Тюменью. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU.

«Работаю тракторами. Разбирают горящие завалы, потом пожарные обливают их водой, не допуская распространения огня», — передает сообщает сотрудник агентства.

Ранее URA.RU писало, что из Успенки эвакуировали сотни людей после того, как на село перекинулся верховой пожар из Свердловской области. На место ЧП выехал тюменский губернатор Александр Моор.

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Пожарным удалось взять под контроль ситуацию в горящем селе Успенка под Тюменью. Об этом с места событий передает фотокорреспондент URA.RU. «Работаю тракторами. Разбирают горящие завалы, потом пожарные обливают их водой, не допуская распространения огня», — передает сообщает сотрудник агентства. Ранее URA.RU писало, что из Успенки эвакуировали сотни людей после того, как на село перекинулся верховой пожар из Свердловской области. На место ЧП выехал тюменский губернатор Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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