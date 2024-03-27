Губернатор Курганской области Шумков и начальник ГУ МЧС Землянский ушли в отпуск. Инсайд

28 марта 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков пока находится в отпуске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Подготовка к курганским пожарам в 2024 году Губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский ушли в отпуск, чтобы вернуться к работе до наступления пожароопасного сезона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Шумков и Землянский находятся в отпуске. Больше оттягивать это было нельзя, потому что потом начинается пожароопасный сезон, и также есть угроза паводка. Поэтому им пришлось уйти в отпуск сейчас», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU подтвердили, что Землянский находится в отпуске. Ранее источники, связанные с городскими властями, сообщали URA.RU, что сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Также, по данным федеральных властей, пока регион не полностью готов к пожароопасному сезону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский ушли в отпуск, чтобы вернуться к работе до наступления пожароопасного сезона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Шумков и Землянский находятся в отпуске. Больше оттягивать это было нельзя, потому что потом начинается пожароопасный сезон, и также есть угроза паводка. Поэтому им пришлось уйти в отпуск сейчас», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU подтвердили, что Землянский находится в отпуске. Ранее источники, связанные с городскими властями, сообщали URA.RU, что сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Также, по данным федеральных властей, пока регион не полностью готов к пожароопасному сезону.