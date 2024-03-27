27 марта 2024

Губернатор Курганской области Шумков и начальник ГУ МЧС Землянский ушли в отпуск. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков пока находится в отпуске Фото:
новость из сюжета
Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский ушли в отпуск, чтобы вернуться к работе до наступления пожароопасного сезона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона.

«Шумков и Землянский находятся в отпуске. Больше оттягивать это было нельзя, потому что потом начинается пожароопасный сезон, и также есть угроза паводка. Поэтому им пришлось уйти в отпуск сейчас», — сообщили источники.

URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU подтвердили, что Землянский находится в отпуске.

Ранее источники, связанные с городскими властями, сообщали URA.RU, что сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Также, по данным федеральных властей, пока регион не полностью готов к пожароопасному сезону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский ушли в отпуск, чтобы вернуться к работе до наступления пожароопасного сезона. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с властями региона. «Шумков и Землянский находятся в отпуске. Больше оттягивать это было нельзя, потому что потом начинается пожароопасный сезон, и также есть угроза паводка. Поэтому им пришлось уйти в отпуск сейчас», — сообщили источники. URA.RU направило вопросы по теме в областной департамент информационной и внутренней политики. Информация будет дополнена после получения ответа. В пресс-службе ГУ МЧС URA.RU подтвердили, что Землянский находится в отпуске. Ранее источники, связанные с городскими властями, сообщали URA.RU, что сотрудникам и руководству администрации Кургана запретили уходить в отпуск в апреле из-за приближающегося пожароопасного сезона и возможного паводка. Также, по данным федеральных властей, пока регион не полностью готов к пожароопасному сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...