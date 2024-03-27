Федеральные власти признали Курганскую область неготовой к пожарам

Федеральные власти признали Курганскую область не полностью готовой к пожароопасному сезону. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
«Не все регионы признаны полностью готовыми к пожароопасному сезону. В частности, по мнению МЧС России и Рослесхоза, недостаточно подготовлены к пожароопасному сезону 2024 года Удмуртская республика, Курганская область, Калининградская область, Еврейская Автономная область, Республика Алтай, Омская область», — написала Абрамченко в своем telegram-канале.
Абрамченко поручила властям регионов вместе с МЧС, Минприроды и Рослесхозом в ближайшие две недели завершить подготовительные мероприятия и устранить замечания надзорных ведомств. По ее словам, в этом году пожароопасный сезон в России может пройти сложнее, чем прошлый. По данным Росгидромета, с конца апреля самый высокий класс пожарной опасности будет наблюдаться в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Уральского и Сибирского федеральных округов. По мнению Абрамченко, федеральные власти сделали со своей стороны все, чтобы регионы смогли подготовиться: выделили 17,6 млрд рублей и приняли необходимые законы
Ранее стало известно, что в Курганской области к тушению пожаров готовы 4700 человек и 717 единиц техники. Дополнительно для ликвидации пожаров могут прибыть 1000 человек из других регионов.
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