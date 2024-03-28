В России усилят контроль над авиацией

28 марта 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Возможно, инспекторам Ространснадзора предоставят доступ к базам данных перевозчиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) совместно с авиакомпаниями займутся совершенствованием надзорной деятельности в сфере авиации. Возможно, инспекторам предоставят доступ к базам данных перевозчиков по состоянию воздушных судов и подготовленности экипажей, сообщает РБК. «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) совместно с российскими авиакомпаниями создала рабочую группу по вопросам совершенствования надзорной деятельности в сфере авиации. Ведомство предлагает улучшить подходы к проверкам, в частности обсуждается предоставление инспекторам доступа к базам данных перевозчиков по состоянию парка воздушных судов и подготовленности экипажей», — сообщает газета со ссылкой на источники. Как пишет РБК, в России отмечают рост нарушений в сфере пассажирских авиаперевозок. В 2023 году на одну проверку пришлось 8,3 нарушения, в 2022 году — 6,8, в 2021-м — 7,5. Основные нарушения связаны с выполнением полетов на неисправных самолетах и отсутствием необходимого ТО. Были установлены случаи, когда допускались к работе авиаспециалисты, не прошедшие подготовку. Ранее сообщалось, что 27 марта самолет компании Utair, летевший из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси. В тот же день в пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя. Самолет А-321, летевший в Домодедово, экстренно сел в Екатеринбурге утром 27 марта. Причиной этому послужила неисправность одной из гидросистем. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) совместно с авиакомпаниями займутся совершенствованием надзорной деятельности в сфере авиации. Возможно, инспекторам предоставят доступ к базам данных перевозчиков по состоянию воздушных судов и подготовленности экипажей, сообщает РБК. «Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) совместно с российскими авиакомпаниями создала рабочую группу по вопросам совершенствования надзорной деятельности в сфере авиации. Ведомство предлагает улучшить подходы к проверкам, в частности обсуждается предоставление инспекторам доступа к базам данных перевозчиков по состоянию парка воздушных судов и подготовленности экипажей», — сообщает газета со ссылкой на источники. Как пишет РБК, в России отмечают рост нарушений в сфере пассажирских авиаперевозок. В 2023 году на одну проверку пришлось 8,3 нарушения, в 2022 году — 6,8, в 2021-м — 7,5. Основные нарушения связаны с выполнением полетов на неисправных самолетах и отсутствием необходимого ТО. Были установлены случаи, когда допускались к работе авиаспециалисты, не прошедшие подготовку. Ранее сообщалось, что 27 марта самолет компании Utair, летевший из Уфы в Сургут, совершил экстренную посадку из-за загоревшегося шасси. В тот же день в пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя. Самолет А-321, летевший в Домодедово, экстренно сел в Екатеринбурге утром 27 марта. Причиной этому послужила неисправность одной из гидросистем.