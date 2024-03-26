Из Перми не смог вылететь самолет в Москву

27 марта 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Самолет не смог взлететь из-за антигололедной системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «27 марта 2024 года, 04:09 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 04:16 по московскому времени самолет зарулил обратно на стоянку. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». На сайте аэропорта Большого Савино сказано, что самолет был задержан на полтора часа и вылетел в 7:27. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «27 марта 2024 года, 04:09 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 04:16 по московскому времени самолет зарулил обратно на стоянку. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». На сайте аэропорта Большого Савино сказано, что самолет был задержан на полтора часа и вылетел в 7:27.