26 марта 2024

Из Перми не смог вылететь самолет в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, авиация, двигатель, предполетная подготовка, самолет
Самолет не смог взлететь из-за антигололедной системы Фото:

В пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«27 марта 2024 года, 04:09 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в 04:16 по московскому времени самолет зарулил обратно на стоянку. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». На сайте аэропорта Большого Савино сказано, что самолет был задержан на полтора часа и вылетел в 7:27.

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В пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «27 марта 2024 года, 04:09 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя», — сказано в сообщении. Уточняется, что в 04:16 по московскому времени самолет зарулил обратно на стоянку. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». На сайте аэропорта Большого Савино сказано, что самолет был задержан на полтора часа и вылетел в 7:27.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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