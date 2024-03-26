Из Перми не смог вылететь самолет в Москву

В пермском аэропорту Большое Савино самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.
«27 марта 2024 года, 04:09 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Причина — перегрев антиайс-системы двигателя», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в 04:16 по московскому времени самолет зарулил обратно на стоянку. Рейс выполняла авиакомпания «Победа». На сайте аэропорта Большого Савино сказано, что самолет был задержан на полтора часа и вылетел в 7:27.
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