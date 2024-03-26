Прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Узбекистан — Москва в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — сказано в сообщении. Там отметили, что соблюдение прав пассажиров также находится на контроле ведомства.
Самолет А-321, летевший в Домодедово, экстренно сел в Екатеринбурге утром 27 марта. Причиной этому послужила неисправность одной из гидросистем. Посадка судна прошла благополучно.
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