26 марта 2024

Прокуратура начала проверку из-за экстренной посадки самолета в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров Фото:

Транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Узбекистан — Москва в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — сказано в сообщении. Там отметили, что соблюдение прав пассажиров также находится на контроле ведомства.

Самолет А-321, летевший в Домодедово, экстренно сел в Екатеринбурге утром 27 марта. Причиной этому послужила неисправность одной из гидросистем. Посадка судна прошла благополучно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная прокуратура организовала проверку после вынужденной посадки самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс Узбекистан — Москва в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Свердловской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдения законодательства о безопасности полетов», — сказано в сообщении. Там отметили, что соблюдение прав пассажиров также находится на контроле ведомства. Самолет А-321, летевший в Домодедово, экстренно сел в Екатеринбурге утром 27 марта. Причиной этому послужила неисправность одной из гидросистем. Посадка судна прошла благополучно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...