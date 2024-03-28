Екатеринбуржцы не стали отказываться от концертов после теракта в «Крокусе»

Люди звонят, чтобы не сдать билеты, а узнать, будет ли мероприятие по графику (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Екатеринбуржцы не стали массово отказываться от культурных событий и сдавать билеты после трагедии в московском «Крокус Сити Холл». Горожан пока волнует один вопрос: «Состоится ли событие или нет?». Об этом URA.RU рассказало сразу несколько площадок.

«У нас звонков много, но в основном люди спрашивают, состоятся ли концерты. У нас лояльная аудитория», — рассказали в Tele-Club Group, которые отвечают за одноименную площадку, а также «Фабрику» и «Клуб Ц». В Ельцин Центре ситуация аналогичная — количество отказов от купленных ранее билетов не увеличилось, но люди задают очень много вопросов о предстоящих событиях.

Во Дворце молодежи заявили, что билеты практически никто не сдает. Аналогичная ситуация сложилась и в Свердловском театре драмы, и в «Урал Опера Балет». В последнем подчеркнули: «К счастью, зрители нам верят, нас любят и панике не поддаются».

Вечером 22 марта террористы открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле». Трагедия произошла перед концертом группы «Пикник». Погибли 143 человека, количество пострадавших достигает 360 человек. Подробнее об этом — в сюжете URA.RU.

После этого в Свердловской области концерты, спектакли и прочие развлечения оставили, но площадкам выдвинули условие — они должны отвечать требованиям антитеррористической защищенности. Теперь концерты в Екатеринбурге будут охранять кинологи, Росгвардия и «саперы».