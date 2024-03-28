Как теракт в «Крокусе» повлиял на концертную индустрию в РФ: массовый возврат билетов

Возвраты билетов на концерты после теракта в «Крокусе» достигли 100 тыс

28 марта 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Падение продаж билетов на концерты после теракта в «Крокусе» достигло 60—70% Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После теракта в «Крокус Сити Холле» рынок развлекательных мероприятий в России испытал значительное потрясение. Согласно информации, предоставленной организатором Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергеем Бабичем, за пять дней было возвращено около 100 тысяч билетов. В то время как в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» указывают на меньшее количество возвратов — до 60 тысяч. О том, как теракт в «Крокусе» повлиял на концертную индустрию в РФ — в материале URA.RU. Масштабы отмен и переносов мероприятий По словам Бабича, отменено около 1,5—2 тысяч массовых мероприятий, что составляет приблизительно 3% от общего числа запланированных событий. Большинство организаторов намерены перенести концерты на более поздние даты. Падение продаж билетов на концерты достигло 60—70%, отмечает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, передает РБК. Ответственность и возврат средств Компании, управляющие билетными агрегаторами, активно работают над обработкой заявок на возвраты. «МТС Энтертейнмент» сообщает о возврате средств за отмененные мероприятия и отмене всех комиссий за возвраты. В то же время представитель RedKassa утверждает, что количество желающих вернуть билеты стремится к нулю, но не приводит точных данных по возвратам. Концертная отрасль перед лицом кризисов Новость по теме Как организована охрана концертных площадок в России Концертная индустрия пережила несколько тяжелых периодов за последние годы, начиная с пандемии коронавируса и заканчивая специальной военной операцией России на Украине. В 2020 году из-за локдауна активность концертных агентств снизилась до минимума, а оборот индустрии упал на 85—90%. Весной 2022 года началась новая волна отмен из-за отказа западных артистов от гастролей в России, а некоторые отечественные исполнители либо получили статус иноагента, либо уехали из страны и объявили о приостановлении творческой деятельности. Массовые переносы и отмены мероприятий начались и после начала мобилизации в конце 2022 года. На следующий день после ее объявления перенесли или отменили на 270% больше событий, чем в среднем. Прогнозы и перспективы Несмотря на текущие трудности, есть мнение, что спрос на концерты начнет восстанавливаться в течение одного-двух месяцев. Сергей Бабич выразил уверенность в том, что общество становится более стрессоустойчивым, и людям для преодоления стресса нужны развлечения. В «МТС Энтертейнмент» также считают, что для восстановления спроса необходимо демонстрировать усиление мер безопасности. Новость по теме Названы детали биографии новых арестованных по делу о теракте в «Крокусе». Фото, видео Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 140 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура, сообщал телеканал 360. Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале, передает «Национальная служба новостей». URA.RU рассказывало об их биографии, а также о том, почему они согласились на преступление. Позднее суд рассмотрел ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Он арестовал их до 22 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в «Крокус Сити Холле» рынок развлекательных мероприятий в России испытал значительное потрясение. Согласно информации, предоставленной организатором Международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергеем Бабичем, за пять дней было возвращено около 100 тысяч билетов. В то время как в пресс-службе «МТС Энтертейнмент» указывают на меньшее количество возвратов — до 60 тысяч. О том, как теракт в «Крокусе» повлиял на концертную индустрию в РФ — в материале URA.RU. По словам Бабича, отменено около 1,5—2 тысяч массовых мероприятий, что составляет приблизительно 3% от общего числа запланированных событий. Большинство организаторов намерены перенести концерты на более поздние даты. Падение продаж билетов на концерты достигло 60—70%, отмечает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, передает РБК. Компании, управляющие билетными агрегаторами, активно работают над обработкой заявок на возвраты. «МТС Энтертейнмент» сообщает о возврате средств за отмененные мероприятия и отмене всех комиссий за возвраты. В то же время представитель RedKassa утверждает, что количество желающих вернуть билеты стремится к нулю, но не приводит точных данных по возвратам. Концертная индустрия пережила несколько тяжелых периодов за последние годы, начиная с пандемии коронавируса и заканчивая специальной военной операцией России на Украине. В 2020 году из-за локдауна активность концертных агентств снизилась до минимума, а оборот индустрии упал на 85—90%. Весной 2022 года началась новая волна отмен из-за отказа западных артистов от гастролей в России, а некоторые отечественные исполнители либо получили статус иноагента, либо уехали из страны и объявили о приостановлении творческой деятельности. Массовые переносы и отмены мероприятий начались и после начала мобилизации в конце 2022 года. На следующий день после ее объявления перенесли или отменили на 270% больше событий, чем в среднем. Несмотря на текущие трудности, есть мнение, что спрос на концерты начнет восстанавливаться в течение одного-двух месяцев. Сергей Бабич выразил уверенность в том, что общество становится более стрессоустойчивым, и людям для преодоления стресса нужны развлечения. В «МТС Энтертейнмент» также считают, что для восстановления спроса необходимо демонстрировать усиление мер безопасности. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 140 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура, сообщал телеканал 360. Днем 23 марта пресс-служба Кремля сообщила, что директор ФСБ России Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, включая всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. Басманный суд Москвы арестовал четырех террористов, участвовавших в убийстве людей в концертном зале, передает «Национальная служба новостей». URA.RU рассказывало об их биографии, а также о том, почему они согласились на преступление. Позднее суд рассмотрел ходатайства об аресте трех новых фигурантов дела о теракте: родственников Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых. Он арестовал их до 22 мая.