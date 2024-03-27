Кинологи, Росгвардия и «саперы» будут охранять концерты в Екатеринбурге

28 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Гостям мероприятий придется приходить на площадки пораньше, чтобы успеть пройти досмотры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» После трагедии в московском «Крокус Сити Холл» культурные площадки Екатеринбурга будут жить в новых реалиях. Теперь горожане должны быть готовы к тщательным досмотрам, встрече с кинологами и Росгвардией. О предпринятых мерах безопасности URA.RU рассказали популярные площадки города. «TeleClub аккредитован антитеррористической комиссией и имеет паспорт безопасности. Во время проведения всех предстоящих концертов будут дежурить кинологи с собаками и патруль, скорая помощь и расширенный штат сотрудников охраны», — пояснили представители TeleClub. В «Свобода Концерт Холл» перед каждым мероприятием площадку будут обследовать на взрывобезопасность, также усилят досмотр на входе, увеличится количество охраны, на улице будет патрулирование, а к работе подключат группу быстрого реагирования от Росгвардии. В ККТ «Космос» на мероприятиях можно будет встретить скорую помощь и службу безопасности, которая проверит площадку на взрывобезопасность. В Ельцин Центре временно закрыли дополнительный вход в здание, через который можно было быстро попасть в кинозал. «Однако сам кинозал работает, дополнительные меры — это возможная проверка вещей посетителя металлодетекторами, к которой мы просим относиться с пониманием», — уточнили в пресс-службе. Дворец молодежи заявил, что площадка отвечает всем требованиями антитеррористической защищенности объектов. «Екатеринбург-ЭКСПО» имеет опыт проведения разных массовых мероприятий, поэтому здесь высокий уровень антитеррористической защищенности. «Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условия для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе. В Свердловском театре драмы каждые два часа проводят обследования здания снаружи и внутри на предмет выявления чего-либо подозрительного. «Установлено 38 камер наружного и внутреннего наблюдения (они были и раньше). Их круглосуточно наблюдает постоянная охранная служба театра. Перепроверены и постоянно проверяются эвакуационные выходы, кнопки безопасности. С сотрудниками проведен инструктаж», — заявили представители театра. Также зрителей тщательно досматривают на входе — проверяют ручными металло-детекторами, через рамки металлоискателя и просят показать крупные сумки. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После трагедии в московском «Крокус Сити Холл» культурные площадки Екатеринбурга будут жить в новых реалиях. Теперь горожане должны быть готовы к тщательным досмотрам, встрече с кинологами и Росгвардией. О предпринятых мерах безопасности URA.RU рассказали популярные площадки города. «TeleClub аккредитован антитеррористической комиссией и имеет паспорт безопасности. Во время проведения всех предстоящих концертов будут дежурить кинологи с собаками и патруль, скорая помощь и расширенный штат сотрудников охраны», — пояснили представители TeleClub. В «Свобода Концерт Холл» перед каждым мероприятием площадку будут обследовать на взрывобезопасность, также усилят досмотр на входе, увеличится количество охраны, на улице будет патрулирование, а к работе подключат группу быстрого реагирования от Росгвардии. В ККТ «Космос» на мероприятиях можно будет встретить скорую помощь и службу безопасности, которая проверит площадку на взрывобезопасность. В Ельцин Центре временно закрыли дополнительный вход в здание, через который можно было быстро попасть в кинозал. «Однако сам кинозал работает, дополнительные меры — это возможная проверка вещей посетителя металлодетекторами, к которой мы просим относиться с пониманием», — уточнили в пресс-службе. Дворец молодежи заявил, что площадка отвечает всем требованиями антитеррористической защищенности объектов. «Екатеринбург-ЭКСПО» имеет опыт проведения разных массовых мероприятий, поэтому здесь высокий уровень антитеррористической защищенности. «Для этого используется целый комплекс мер, включая и создание необходимых условия для пребывания и регулярного дежурства сотрудников Росгвардии и иных правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе. В Свердловском театре драмы каждые два часа проводят обследования здания снаружи и внутри на предмет выявления чего-либо подозрительного. «Установлено 38 камер наружного и внутреннего наблюдения (они были и раньше). Их круглосуточно наблюдает постоянная охранная служба театра. Перепроверены и постоянно проверяются эвакуационные выходы, кнопки безопасности. С сотрудниками проведен инструктаж», — заявили представители театра. Также зрителей тщательно досматривают на входе — проверяют ручными металло-детекторами, через рамки металлоискателя и просят показать крупные сумки. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и устроили пожар. В результате погибли 143 человек, пострадали — 360. Президент РФ Владимир Путин объявлял 24 марта днем общенационального траура. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.