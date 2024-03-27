27 марта 2024

Московский подрядчик оставил жителей поселка в ЯНАО без света

Фирма «Гранум» заплатит больше миллиона рублей за сорванный контракт в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, освещение, небо, фонарь
Московский подрядчик не выполнил работы по освещению поселка в ЯНАО Фото:

Московская фирма-подрядчик «Гранум взяла аванс на освещение поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО, но к выполнению работ так и не приступила. Она должна выплатить свыше одного миллиона рублей, который окружной Арбитражный суд признал необоснованным обогащением.

«В соответствии с условиями контракта, подрядчик ООО „Гранум“ взял на себя обязательство выполнить работы по устройству наружного освещения внутриквартального проезда по улице Нефтяников в поселке Ханымей. Истцом был выплачен аванс в сумме 1 127 097 рублей 60 копеек. Подрядчик нарушил условия контракта, к работам не приступил и не совершил никаких действий по исполнению», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на официальном сайте. Суд постановил вернуть полученный аванс и выплатить неустойку.

По данным системы СБИС, финансовое положение компании оценивается как надежное. В своем портфеле ООО «Гранум» действительно имеет контракт в ЯНАО. Других тендеров в округе за фирмой не значится.

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Московская фирма-подрядчик «Гранум взяла аванс на освещение поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО, но к выполнению работ так и не приступила. Она должна выплатить свыше одного миллиона рублей, который окружной Арбитражный суд признал необоснованным обогащением. «В соответствии с условиями контракта, подрядчик ООО „Гранум“ взял на себя обязательство выполнить работы по устройству наружного освещения внутриквартального проезда по улице Нефтяников в поселке Ханымей. Истцом был выплачен аванс в сумме 1 127 097 рублей 60 копеек. Подрядчик нарушил условия контракта, к работам не приступил и не совершил никаких действий по исполнению», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на официальном сайте. Суд постановил вернуть полученный аванс и выплатить неустойку. По данным системы СБИС, финансовое положение компании оценивается как надежное. В своем портфеле ООО «Гранум» действительно имеет контракт в ЯНАО. Других тендеров в округе за фирмой не значится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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