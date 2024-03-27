Московский подрядчик оставил жителей поселка в ЯНАО без света

Московская фирма-подрядчик «Гранум взяла аванс на освещение поселка Ханымей Пуровского района ЯНАО, но к выполнению работ так и не приступила. Она должна выплатить свыше одного миллиона рублей, который окружной Арбитражный суд признал необоснованным обогащением.
«В соответствии с условиями контракта, подрядчик ООО „Гранум“ взял на себя обязательство выполнить работы по устройству наружного освещения внутриквартального проезда по улице Нефтяников в поселке Ханымей. Истцом был выплачен аванс в сумме 1 127 097 рублей 60 копеек. Подрядчик нарушил условия контракта, к работам не приступил и не совершил никаких действий по исполнению», — сообщается в решении Арбитражного суда ЯНАО, опубликованного на официальном сайте. Суд постановил вернуть полученный аванс и выплатить неустойку.
По данным системы СБИС, финансовое положение компании оценивается как надежное. В своем портфеле ООО «Гранум» действительно имеет контракт в ЯНАО. Других тендеров в округе за фирмой не значится.
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