Мишустин оценил предложения «Справедливой России — За Правду» по демографии и ЖКХ

Мишустин поблагодарил «Справедливую Россию» за поддержку участников СВО

28 марта 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Мишустин отметил продуктивную работу с партийцами «СР» по многим совместным проектам правительства и Госдумы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Стране нужны новые демографические программы, а поручения президента РФ Владимира Путина по новым льготам участникам СВО и их участие в управлении государством требуют тщательной проработки. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ряд инициатив, о которых сразу после состоявшегося 28 марта совещания с главой правительства URA.RU рассказал лидер партии Сергей Миронов. «Хочу поблагодарить уважаемых депутатов вашей фракции [„Справедливая Россия — За правду“] за активнейшую позицию по вопросам, которые связаны со специальной военной операцией, за готовность немедленно включиться в законотворческий процесс по поручению главы государства в этой сфере. Это позволяет нам с учетом поддержки других фракций, коллег по Госдуме оперативно помогать нашим защитникам и, конечно, и семьям их близким», — обратился к депутатам фракции Михаил Мишустин в начале совещания. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Новость по теме Мишустин встретился с депутатами Госдумы из КПРФ Премьер-министр отметил, что удовлетворен работой правительства с партией, обратив внимание на ряд проектов «Справедливая Россия — За правду» по развитию национальной платежной системы и защите граждан от мошенников, реформированию института ЖКХ и поддержке науки. «На встрече с премьер-министром в преддверии отчета правительства фракция „Справедливая Россия — За правду“ подняла самые острые социальные вопросы. В первую очередь, это демография и поддержка семей с детьми. На наш взгляд, демография и связанная с ней миграционная тема — это самые проблемные направления в работе власти, по которым очень не хватает новых эффективных решений кабмина», — рассказал URA.RU Сергей Миронов сразу после совещания с Мишустиным. Демография России в центре внимания Особое отношение государства, отметил Сергей Миронов, заслуживают участники СВО и их семьи. Им следует предоставить налоговые послабления и доверить управленческую работу в органах власти. Фото: Владимир Андреев © URA.RU По долгосрочным прогнозам Росстата, отметил лидер «Справедливая Россия — За правду», в ближайшее 20 лет население страны, если и будет расти, то только за счет мигрантов. У фракции есть соответствующие инициативы, о которых партийцы сегодня напомнили правительству. «России необходим естественный прирост населения! Добиться его можно поощрением многодетности, о чем говорил в недавнем послании президент. Мы настаиваем на расширении программы маткапитала: введении прогрессивной шкалы с увеличением выплат на вторых и третьих детей. Другим, недавним, законопроектом мы предлагаем повысить суммы маткапитала в тех регионах, где коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства, — 2,1. А это большинство регионов России», — подчеркнул Миронов. Участникам СВО — поддержку и рычаги управления страной «Справедливая Россия — За Правду» настаивает на предоставлении налоговых льгот участникам СВО. Предлагается освободить их от уплаты транспортного налога, наделить правом получения бесплатных земельных участков, предусмотреть квоты для работы в органах власти. «Напомню, в послании президент указал, что участники СВО должны выходить на ведущие позиции в госуправлении. С учетом этого, надеюсь, кабмин поддержит наши инициативы», — пояснил лидер партии. Квартет интересов общества: образование, здравоохранение, ЖКХ, налоги Новость по теме Мишустин обсудил с депутатами ЛДПР экономику, ЖКХ и социальные проекты Как рассказал Сергей Миронов, партия подробно обсудила с главой правительства, проблемные вопросы образования и здравоохранения, сферы ЖКХ, которая, по мнению фракции, давно требует масштабного финансового аудита. «Обсудили изменения в налоговой системе. „Справедливая Россия — За правду“ настаивает на внедрении полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ, повышении налога для сверхбогатых, поскольку многое зависит от того, как именно этот подход реализует правительство. Не обойдем вниманием и пенсионную сферу, будем настаивать на возобновлении индексации работающим пенсионерам и установлении справедливой шкалы страховых взносов», — заключил Сергей Миронов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стране нужны новые демографические программы, а поручения президента РФ Владимира Путина по новым льготам участникам СВО и их участие в управлении государством требуют тщательной проработки. На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным партия «Справедливая Россия — За правду» предложила ряд инициатив, о которых сразу после состоявшегося 28 марта совещания с главой правительства URA.RU рассказал лидер партии Сергей Миронов. «Хочу поблагодарить уважаемых депутатов вашей фракции [„Справедливая Россия — За правду“] за активнейшую позицию по вопросам, которые связаны со специальной военной операцией, за готовность немедленно включиться в законотворческий процесс по поручению главы государства в этой сфере. Это позволяет нам с учетом поддержки других фракций, коллег по Госдуме оперативно помогать нашим защитникам и, конечно, и семьям их близким», — обратился к депутатам фракции Михаил Мишустин в начале совещания. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Премьер-министр отметил, что удовлетворен работой правительства с партией, обратив внимание на ряд проектов «Справедливая Россия — За правду» по развитию национальной платежной системы и защите граждан от мошенников, реформированию института ЖКХ и поддержке науки. «На встрече с премьер-министром в преддверии отчета правительства фракция „Справедливая Россия — За правду“ подняла самые острые социальные вопросы. В первую очередь, это демография и поддержка семей с детьми. На наш взгляд, демография и связанная с ней миграционная тема — это самые проблемные направления в работе власти, по которым очень не хватает новых эффективных решений кабмина», — рассказал URA.RU Сергей Миронов сразу после совещания с Мишустиным. По долгосрочным прогнозам Росстата, отметил лидер «Справедливая Россия — За правду», в ближайшее 20 лет население страны, если и будет расти, то только за счет мигрантов. У фракции есть соответствующие инициативы, о которых партийцы сегодня напомнили правительству. «России необходим естественный прирост населения! Добиться его можно поощрением многодетности, о чем говорил в недавнем послании президент. Мы настаиваем на расширении программы маткапитала: введении прогрессивной шкалы с увеличением выплат на вторых и третьих детей. Другим, недавним, законопроектом мы предлагаем повысить суммы маткапитала в тех регионах, где коэффициент рождаемости ниже уровня воспроизводства, — 2,1. А это большинство регионов России», — подчеркнул Миронов. «Справедливая Россия — За Правду» настаивает на предоставлении налоговых льгот участникам СВО. Предлагается освободить их от уплаты транспортного налога, наделить правом получения бесплатных земельных участков, предусмотреть квоты для работы в органах власти. «Напомню, в послании президент указал, что участники СВО должны выходить на ведущие позиции в госуправлении. С учетом этого, надеюсь, кабмин поддержит наши инициативы», — пояснил лидер партии. Как рассказал Сергей Миронов, партия подробно обсудила с главой правительства, проблемные вопросы образования и здравоохранения, сферы ЖКХ, которая, по мнению фракции, давно требует масштабного финансового аудита. «Обсудили изменения в налоговой системе. „Справедливая Россия — За правду“ настаивает на внедрении полноценной прогрессивной шкалы НДФЛ, повышении налога для сверхбогатых, поскольку многое зависит от того, как именно этот подход реализует правительство. Не обойдем вниманием и пенсионную сферу, будем настаивать на возобновлении индексации работающим пенсионерам и установлении справедливой шкалы страховых взносов», — заключил Сергей Миронов.