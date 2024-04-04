В Россию стремятся переехать более 150 тысяч семей из недружественных стран

Центр «Путь Домой»: в России хотят жить и не русскоговорящие семьи

04 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

За 14 месяцев поступило более 150 тысяч запросов на переезд в РФ от семей из стран Европы, отметил Анатолий Бублик Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Россию только за 14 месяцев захотели переехать жить более 150 тысяч семей из недружественных РФ стран. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель российской автономной некоммерческой организации «Центр содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик. «К нам за 14 месяцев обратилось с запросом на переезд на постоянное место жительство в Россию 150 тысяч русскоговорящих семей и более 4,5 тысяч немецкоговорящих. Фактически перевести в РФ мы смогли всего две тысячи семей. Мы волонтерская организация, без государственного финансирования и без, скажем так, участия государственных чиновников. А представляете, если бы это была государственная организация, которая занимается решением такого вопроса. Запросов было бы еще больше», — заявил Анатолий Бублик. Новость по теме Россия расширила список недружественных государств Общественный деятель отметил, что переехать в РФ из недружественных стран хотят образованные люди, близкие россиянам по менталитету. «Эти граждане чаще всего знают русский язык. Большинство из них имеют высшее образование, а то и два, у многих докторские научные степени и они готовы приступить к работе в ближайшие три месяца сразу же после переселения», — подчеркнул Бублик. В беседе с URA.RU источник, близкий к федеральному ведомству, отметил, что такие люди нужны РФ. Многие из них смогут внести серьезный вклад в экономику России. «Нашей стране запрос на переезд на ПМЖ в РФ от граждан из недружественных стран встречно интересен, потому как эти люди едут сюда на постоянное место жительства, у многих имеется свой бизнес, они имеют образование и профессии, которые у нас являются высоко квалифицированными. Они могут привнести определенный вклад в нашу экономику. Например, в России очень большой объем жилья вводится в эксплуатацию. Но с учетом стоимости и ставок на ипотеку, неизвестно, как долго этот рынок будет расти. Соответственно нужен приток людей с деньгами, которые продадут свою недвижимость за границей и приобретут у нас. В свое время Америка за счет миграции очень сильно развила свою экономику. Ранее наши граждане активно стремились переехать за рубеж, считали, что там лучше. Сегодня мы наблюдаем обратный поток их уже к нам. В частности, это граждане Канады, Америки и Германии», — дополнил он. Однако, по словам источника, у людей из недружественных стран возникают сложности при переезде в Россию, так как со стороны иностранного правительства это желание не поддерживается. «На сегодняшний день существует очень много препятствий для жителей недружественных стран, которые хотят переехать в РФ. Со стороны иностранного правительства сложно получить нужные документы, так как власти против переезда в Россию своих граждан. Помимо этого идет общественная травля. Также в условиях противостояния РФ с Западом наблюдается сокращение числа наших сотрудников в консульских учреждениях. В Германии уже закрыли три из четырех. Людям становится сложнее узнавать о способах переезда в РФ», — объяснил спикер. По словам Анатолия Бублика, проблемы с переездом граждан из недружественных стран в РФ возникают и с нашей стороны. «В конце марта проходил круглый стол при Совете по правам человека в Москве, где мы участвовали как эксперты. Есть поручение президента РФ разработать упрощенный алгоритм переселения больших масс наших соотечественников в Россию. Но оказалось, что экспертов, которые могут разъяснить все нюансы, практически не существует. У нас в стране, их очень мало. Это связано с тем, что 30 лет этим вопросом никто не занимался», — добавил он. Новость по теме Путин отметил, что у России много сторонников даже среди недружественных стран Однако собеседник агентства уточнил, что наработки для урегулирования этой проблемы в РФ уже есть. «Мы смогли улучшить ситуацию с количеством и качеством документов, которые человек должен предъявить при переселении. Мы договорились с Федеральной таможенной службой о регулировании многих вопросов, которые возникают при пересечении границы, при оформлении перевозки вещей и транспорта. С МИДом и Россотрудничеством мы разрабатываем алгоритм упрощения переселения соотечественников. С Россотрудничеством мы разрабатываем электронную карту соотечественника. Она позволит без такого большого бумагооборота быстро проходить все инстанции, потому что вся информация о человеке будет фактически зашита в QR-код, который он предъявляет во всех инстанциях и по упрощенной форме потом получает либо вид на жительство, либо гражданство», — подытожил Бублик. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, которые постоянно проживают за рубежом, и принять дополнительные меры по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств. Поддержку смогут получить также те, с кем был оформлен выход из гражданства России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Россию только за 14 месяцев захотели переехать жить более 150 тысяч семей из недружественных РФ стран. Об этом в беседе с URA.RU рассказал руководитель российской автономной некоммерческой организации «Центр содействия добровольному переселению «Путь домой» Анатолий Бублик. «К нам за 14 месяцев обратилось с запросом на переезд на постоянное место жительство в Россию 150 тысяч русскоговорящих семей и более 4,5 тысяч немецкоговорящих. Фактически перевести в РФ мы смогли всего две тысячи семей. Мы волонтерская организация, без государственного финансирования и без, скажем так, участия государственных чиновников. А представляете, если бы это была государственная организация, которая занимается решением такого вопроса. Запросов было бы еще больше», — заявил Анатолий Бублик. Общественный деятель отметил, что переехать в РФ из недружественных стран хотят образованные люди, близкие россиянам по менталитету. «Эти граждане чаще всего знают русский язык. Большинство из них имеют высшее образование, а то и два, у многих докторские научные степени и они готовы приступить к работе в ближайшие три месяца сразу же после переселения», — подчеркнул Бублик. В беседе с URA.RU источник, близкий к федеральному ведомству, отметил, что такие люди нужны РФ. Многие из них смогут внести серьезный вклад в экономику России. «Нашей стране запрос на переезд на ПМЖ в РФ от граждан из недружественных стран встречно интересен, потому как эти люди едут сюда на постоянное место жительства, у многих имеется свой бизнес, они имеют образование и профессии, которые у нас являются высоко квалифицированными. Ранее наши граждане активно стремились переехать за рубеж, считали, что там лучше. Сегодня мы наблюдаем обратный поток их уже к нам. В частности, это граждане Канады, Америки и Германии», — дополнил он. Однако, по словам источника, у людей из недружественных стран возникают сложности при переезде в Россию, так как со стороны иностранного правительства это желание не поддерживается. «На сегодняшний день существует очень много препятствий для жителей недружественных стран, которые хотят переехать в РФ. Со стороны иностранного правительства сложно получить нужные документы, так как власти против переезда в Россию своих граждан. Помимо этого идет общественная травля. Также в условиях противостояния РФ с Западом наблюдается сокращение числа наших сотрудников в консульских учреждениях. В Германии уже закрыли три из четырех. Людям становится сложнее узнавать о способах переезда в РФ», — объяснил спикер. По словам Анатолия Бублика, проблемы с переездом граждан из недружественных стран в РФ возникают и с нашей стороны. Однако собеседник агентства уточнил, что наработки для урегулирования этой проблемы в РФ уже есть. «Мы смогли улучшить ситуацию с количеством и качеством документов, которые человек должен предъявить при переселении. Мы договорились с Федеральной таможенной службой о регулировании многих вопросов, которые возникают при пересечении границы, при оформлении перевозки вещей и транспорта. С МИДом и Россотрудничеством мы разрабатываем алгоритм упрощения переселения соотечественников. С Россотрудничеством мы разрабатываем электронную карту соотечественника. Она позволит без такого большого бумагооборота быстро проходить все инстанции, потому что вся информация о человеке будет фактически зашита в QR-код, который он предъявляет во всех инстанциях и по упрощенной форме потом получает либо вид на жительство, либо гражданство», — подытожил Бублик. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июля подготовить предложения по вопросам обеспечения прав соотечественников, которые постоянно проживают за рубежом, и принять дополнительные меры по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств. Поддержку смогут получить также те, с кем был оформлен выход из гражданства России.