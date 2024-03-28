Военкор Ткач: Украина готовится к открытию нового фронта на границе с РФ

29 марта 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Правительство Украины пытается избежать паники среди военных, сказал Василий Ткач Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина готовится к наступлению России на всех участках общей границы. Они вынуждены жертвовать резервами на линии соприкосновения, чтобы избежать открытия нового фронта. Об этом URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области. Она на севере и востоке граничит с РФ — с Курской, Брянской и Белгородской областью. Там он осмотрел ход строительства фортификационных сооружений. По его словам, сейчас идет работа по усилению защиты. Видео об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Уже понятно, что с резервами у Киева большая проблема. Большая часть границы Украины с Россией не то, чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы действительно можем из Белгородской области, из Курской, с территории Белоруссии на них направить войска. Она в этом плане уязвима. Конечно, наше Министерство обороны и наше командование будет решать, когда и где наносить удар. ВСУ вынуждены отвлекать ресурс на это, и не могут его перебрасывать в необходимом количестве именно на линию соприкосновения, где идут бои. Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», — сказал Василий Ткач. Новость по теме The Economist прогнозирует новое мощное наступление ВС РФ По его словам, уже сейчас украинские власти пытаются успокоить население и показать свою готовность к наступлению РФ. «Они боятся очень, потому что фронт сыпется потихонечку. Для того, чтобы развеять опасения, объяснить народу, что готовы к возможному удару, они показывают, что строят укрепления. Это делается, чтобы не допустить паники уже окончательной среди украинских военных и населения. Зеленский провел такую пиар-акцию, прошелся по этим окопам (в Сумской области), постоянно посматривая вверх. Видно, боялся, что беспилотник его засечет», — подчеркнул военный корреспондент. О том, что инициатива на стороне РФ, говорит сразу несколько факторов, отметил военкор. «То есть на разных направлениях наши военные уже улучшает свои позиции, об этом постоянно сообщают наше Министерство обороны. То, что мне рассказывают мои знакомые военные, которые на передовой, это подтверждает. Идет постоянное давление с нашей стороны. Оно успешное, где-то мы уже продвигаемся», — добавил собеседник агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина готовится к наступлению России на всех участках общей границы. Они вынуждены жертвовать резервами на линии соприкосновения, чтобы избежать открытия нового фронта. Об этом URA.RU сообщил военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. Ранее президент Украины Владимир Зеленский побывал в Сумской области. Она на севере и востоке граничит с РФ — с Курской, Брянской и Белгородской областью. Там он осмотрел ход строительства фортификационных сооружений. По его словам, сейчас идет работа по усилению защиты. Видео об этом он опубликовал в своем telegram-канале. «Уже понятно, что с резервами у Киева большая проблема. Большая часть границы Украины с Россией не то, чтобы совсем не прикрыта, но вызывает у них большие опасения. Потому что мы действительно можем из Белгородской области, из Курской, с территории Белоруссии на них направить войска. Она в этом плане уязвима. Конечно, наше Министерство обороны и наше командование будет решать, когда и где наносить удар. ВСУ вынуждены отвлекать ресурс на это, и не могут его перебрасывать в необходимом количестве именно на линию соприкосновения, где идут бои. Вынуждены держать резервы на границе. Они понимают, что в противном случае наши просто спокойно зайдут, и появится новый фронт, на котором им нечем будет ответить», — сказал Василий Ткач. По его словам, уже сейчас украинские власти пытаются успокоить население и показать свою готовность к наступлению РФ. «Они боятся очень, потому что фронт сыпется потихонечку. Для того, чтобы развеять опасения, объяснить народу, что готовы к возможному удару, они показывают, что строят укрепления. Это делается, чтобы не допустить паники уже окончательной среди украинских военных и населения. Зеленский провел такую пиар-акцию, прошелся по этим окопам (в Сумской области), постоянно посматривая вверх. Видно, боялся, что беспилотник его засечет», — подчеркнул военный корреспондент. О том, что инициатива на стороне РФ, говорит сразу несколько факторов, отметил военкор. «То есть на разных направлениях наши военные уже улучшает свои позиции, об этом постоянно сообщают наше Министерство обороны. То, что мне рассказывают мои знакомые военные, которые на передовой, это подтверждает. Идет постоянное давление с нашей стороны. Оно успешное, где-то мы уже продвигаемся», — добавил собеседник агентства.