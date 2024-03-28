Зам Куйвашева примирил мэра с «коммунальным королем» в пригороде Екатеринбурга

28 марта 2024 в 21:47 Размер текста - 17 +

Сам Олег Чемезов для комментариев пока недоступен — он на заслуженном отдыхе Фото: Илья Московец © URA.RU Резиденция губернатора погасила конфликт между главой Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Алексеем Стасенком и бизнесменом, секретарем местного отделения «Единой России» Дмитрием Липиным, контролирующим крупнейшие управляющие компании муниципалитета. Как стало известно URA.RU, гарантом договоренностей между ними выступил вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политическую стабильность в регионе. «У Чемезова сразу после президентских выборов состоялась встреча со Стасенком и Липиным. На ней определили сферы влияния и условились, что Стасенок и Липин на „территорию“ друг друга не заходят», — поделился источник агентства, близкий к руководству свердловской ЕР. О конфликте между Стасенком и Липиным URA.RU рассказало 27 февраля. Вероятной причиной один из источников агентства тогда называл некоторые хозяйственные противоречия. Политическое влияние Липина в городе не ограничивается владением УК и должностью в «Единой России». Ему приписывают контроль над несколькими депутатами гордумы. Чемезов во время предвыборного турне по потенциально проблемным территориям в Среднеуральск заезжал, и тогда обсуждалась версия, что Липин лишится статуса секретаря партийной ячейки, а часть депутатов Стасенок у него перевербует. Новость по теме В городе-спутнике Екатеринбурга разругались мэр и «коммунальный король» В то же время еще тогда информированный собеседник предлагал дождаться результатов выборов. Среднеуральск на общем фоне показал хороший результат и по явке (72,7%) и по проценту голосов за основного кандидата (82,5%). Именно по этой причине губернаторская резиденция решила сохранить в городе «статус-кво», полагает источник. Алексей Стасенок в беседе с URA.RU подтвердил, что встреча с Чемезовым и Липиным у него после выборов действительно была, но обсуждали на ней якобы только итоги кампании. «Разговор прошел в дружелюбной атмосфере, цели „примирить“ кого-либо не было, так как никаких конфликтов нет», — отметил глава. «Изначально ситуация была непростая (в первые два дня голосования Среднеуральск показывал низкую явку — прим. URA.RU), но в итоге тот план, который нам ставили, мы выполнили. Работали слаженно», — прокомментировал Липин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Резиденция губернатора погасила конфликт между главой Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) Алексеем Стасенком и бизнесменом, секретарем местного отделения «Единой России» Дмитрием Липиным, контролирующим крупнейшие управляющие компании муниципалитета. Как стало известно URA.RU, гарантом договоренностей между ними выступил вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за политическую стабильность в регионе. «У Чемезова сразу после президентских выборов состоялась встреча со Стасенком и Липиным. На ней определили сферы влияния и условились, что Стасенок и Липин на „территорию“ друг друга не заходят», — поделился источник агентства, близкий к руководству свердловской ЕР. О конфликте между Стасенком и Липиным URA.RU рассказало 27 февраля. Вероятной причиной один из источников агентства тогда называл некоторые хозяйственные противоречия. Политическое влияние Липина в городе не ограничивается владением УК и должностью в «Единой России». Ему приписывают контроль над несколькими депутатами гордумы. Чемезов во время предвыборного турне по потенциально проблемным территориям в Среднеуральск заезжал, и тогда обсуждалась версия, что Липин лишится статуса секретаря партийной ячейки, а часть депутатов Стасенок у него перевербует. В то же время еще тогда информированный собеседник предлагал дождаться результатов выборов. Среднеуральск на общем фоне показал хороший результат и по явке (72,7%) и по проценту голосов за основного кандидата (82,5%). Именно по этой причине губернаторская резиденция решила сохранить в городе «статус-кво», полагает источник. Алексей Стасенок в беседе с URA.RU подтвердил, что встреча с Чемезовым и Липиным у него после выборов действительно была, но обсуждали на ней якобы только итоги кампании. «Разговор прошел в дружелюбной атмосфере, цели „примирить“ кого-либо не было, так как никаких конфликтов нет», — отметил глава. «Изначально ситуация была непростая (в первые два дня голосования Среднеуральск показывал низкую явку — прим. URA.RU), но в итоге тот план, который нам ставили, мы выполнили. Работали слаженно», — прокомментировал Липин.