В Свердловской области простились с погибшей в теракте в «Крокусе». Фото

29 марта 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Виктории Ладейщиковой было 46 лет (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Талице (Свердловская область) на прощание с Викторией Ладейщиковой, погибшей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пришли несколько десятков человек — родственники, друзья, сотрудники городской администрации и все неравнодушные. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «До сих пор не могу поверить, что Виктории больше нет с нами. Моя сестра была светлым человеком Помню, как она говорила, что мы будем вместе нянчить внуков. Но ее жизнь оборвалась так рано», — сказала младшая сестра погибшей Людмила. Мэр Талицы Владимир Рыжков добавил: «Это страшная трагедия не оставила равнодушным ни одного жителя нашей страны. И мы, жители небольшого провинциального городка, сегодня понимаем, что подобного рода трагедии могут коснуться каждого, не только где-то там, далеко, в крупных населенных пунктах. Сегодня уроженку нашего небольшого города мы провожаем в последний путь. Соболезнования родным». «Вика обожала животных. С детства всех бездомных собак и кошек таскала домой, выхаживала и раздавала по соседям. Наверно, поэтому несколько лет назад она приняла решение полностью отказаться от мяса. Когда мы ездили на природу, то все ели жареное мясо, а доченька ела овощи. Эти нелюди, совершившие это злодейство, вырвали у меня сердце», — сказала ее мама Марина Ладейщикова. Викторию похоронили рядом с могилой бабушки. Ладейщикова пришла на концерт группы «Пикник» вместе с гражданским мужем Денисом Черновым (тоже погиб). Несколько дней семья не могла опознать тело Виктории, они надеялись, что она жива, и находится в одной из подмосковных больниц. Вечером 26 марта они опознали ее. По словам мамы, Виктория погибла не от пуль, ее затоптали насмерть. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Внезапно в здание ворвались несколько мужчин с автоматами и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным погибли, 143 человек. Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Главное о теракте — в сюжете URA.RU. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Талице (Свердловская область) на прощание с Викторией Ладейщиковой, погибшей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» пришли несколько десятков человек — родственники, друзья, сотрудники городской администрации и все неравнодушные. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «До сих пор не могу поверить, что Виктории больше нет с нами. Моя сестра была светлым человеком Помню, как она говорила, что мы будем вместе нянчить внуков. Но ее жизнь оборвалась так рано», — сказала младшая сестра погибшей Людмила. Мэр Талицы Владимир Рыжков добавил: «Это страшная трагедия не оставила равнодушным ни одного жителя нашей страны. И мы, жители небольшого провинциального городка, сегодня понимаем, что подобного рода трагедии могут коснуться каждого, не только где-то там, далеко, в крупных населенных пунктах. Сегодня уроженку нашего небольшого города мы провожаем в последний путь. Соболезнования родным». «Вика обожала животных. С детства всех бездомных собак и кошек таскала домой, выхаживала и раздавала по соседям. Наверно, поэтому несколько лет назад она приняла решение полностью отказаться от мяса. Когда мы ездили на природу, то все ели жареное мясо, а доченька ела овощи. Эти нелюди, совершившие это злодейство, вырвали у меня сердце», — сказала ее мама Марина Ладейщикова. Викторию похоронили рядом с могилой бабушки. Ладейщикова пришла на концерт группы «Пикник» вместе с гражданским мужем Денисом Черновым (тоже погиб). Несколько дней семья не могла опознать тело Виктории, они надеялись, что она жива, и находится в одной из подмосковных больниц. Вечером 26 марта они опознали ее. По словам мамы, Виктория погибла не от пуль, ее затоптали насмерть. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Внезапно в здание ворвались несколько мужчин с автоматами и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным погибли, 143 человек. Подозреваемых задержали и заключили под стражу. Главное о теракте — в сюжете URA.RU.