Мама рассказала, из-за чего скончалась свердловчанка во время теракта в «Крокусе»

Свердловчанку затоптали насмерть во время теракта в «Крокусе»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, цветы, память, мемориал, крокус сити холл
Родные несколько дней не могли опознать Викторию Ладейщикову Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Уроженку Талицы (Свердловская область) Викторию Ладейщикову затоптали насмерть во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU заявила ее мама Марина Ладейщикова.

«В [справке о смерти] указано, что она скончалась от [компрессионной] асфиксии (удушение от сдавления грудной клетки и живота массивными предметами — прим. URA.RU). У нее много механических повреждений, ее просто затоптали», — сказала Ладейщикова.

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Концерт «Пикника» в «Крокусе» был подарком свердловчанки мужу на юбилей

Виктория была на концерте группы «Пикник» вместе с гражданским мужем Денисом Черновым. Их места были в дальнем углу зала. Мужчину родные уже похоронили, а Викторию близкие не могли опознать несколько дней. Удалось это сделать только вечером 26 марта, когда их позвали в Следственный комитет.

Ладейщикова переехала в Московскую область в 2020 году. У нее осталась дочь. Ее похоронят на родине.

Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил обвиняемых в СИЗО. URA.RU собирает всю информацию о ЧП в отдельном сюжете.

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Уроженку Талицы (Свердловская область) Викторию Ладейщикову затоптали насмерть во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU заявила ее мама Марина Ладейщикова. «В [справке о смерти] указано, что она скончалась от [компрессионной] асфиксии (удушение от сдавления грудной клетки и живота массивными предметами — прим. URA.RU). У нее много механических повреждений, ее просто затоптали», — сказала Ладейщикова. Виктория была на концерте группы «Пикник» вместе с гражданским мужем Денисом Черновым. Их места были в дальнем углу зала. Мужчину родные уже похоронили, а Викторию близкие не могли опознать несколько дней. Удалось это сделать только вечером 26 марта, когда их позвали в Следственный комитет. Ладейщикова переехала в Московскую область в 2020 году. У нее осталась дочь. Ее похоронят на родине. Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил обвиняемых в СИЗО. URA.RU собирает всю информацию о ЧП в отдельном сюжете.
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