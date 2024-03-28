Мама рассказала, из-за чего скончалась свердловчанка во время теракта в «Крокусе»

Свердловчанку затоптали насмерть во время теракта в «Крокусе»

28 марта 2024 в 22:13 Размер текста - 17 +

Уроженку Талицы (Свердловская область) Викторию Ладейщикову затоптали насмерть во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом URA.RU заявила ее мама Марина Ладейщикова. «В [справке о смерти] указано, что она скончалась от [компрессионной] асфиксии (удушение от сдавления грудной клетки и живота массивными предметами — прим. URA.RU). У нее много механических повреждений, ее просто затоптали», — сказала Ладейщикова. Виктория была на концерте группы «Пикник» вместе с гражданским мужем Денисом Черновым. Их места были в дальнем углу зала. Мужчину родные уже похоронили, а Викторию близкие не могли опознать несколько дней. Удалось это сделать только вечером 26 марта, когда их позвали в Следственный комитет. Ладейщикова переехала в Московскую область в 2020 году. У нее осталась дочь. Ее похоронят на родине. Теракт произошел 22 марта. Несколько вооруженных мужчин ворвались в здание и расстреляли людей. По последним данным, погибли 143 человека. Суд отправил обвиняемых в СИЗО. URA.RU собирает всю информацию о ЧП в отдельном сюжете.