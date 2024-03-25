Родным придется ждать две недели, чтобы найти свердловчанку после теракта в «Крокусе»

Близкие свердловчанки-жертвы теракта в «Крокусе» ждут результатов теста ДНК

25 марта 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Родные свердловчанки Виктории Ладейщиковой, ставшей жертвой теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», будут ждать две недели результатов теста ДНК, чтобы найти ее. Об этом URA.RU рассказала ее мама Марина Ладейщикова «Мне сказали, что пока не нашли Викторию среди пострадавших. Говорят, вы же сдали тест ДНК, а у всех пострадавших тоже берут такой тест, будут сравнивать. Сказали ждать, результаты будут готовы в течение двух недель. Будем ждать», — сказала Ладейщикова. В больницы на опознание их не пускают. Виктория Ладейщикова числится в официальных списках погибших в теракте. Но близкие уверяют, что не опознали ее. Медики проводят молекулярно-генетические экспертизы в московском Бюро судебно-медицинской экспертизы. Ладейщикова родилась в Талице. Четыре года назад она перебралась в Московскую область, где жила с Денисом Черновым. На концерт группы «Пикник» они пошли вместе — это был подарок Виктории на 45-летие Чернова. По словам Марины Ладейщиковой, гражданский муж ее дочери погиб. Теракт произошел вечером 22 марта. Несколько мужчин ворвались в «Крокус» и открыли стрельбу по мирному населению. По последним данным, погибли 137 человек. Силовики задержали подозреваемых. Суд отправил их под стражу на месяц и 28 дней. Всю информацию о громком ЧП URA.RU собирает в отдельном сюжете.