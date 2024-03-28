28 марта 2024

Sky News: режиссера Кристофера Нолана посвятят в рыцари

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За свою карьеру Кристофер Нолана снял 11 картин
За свою карьеру Кристофер Нолана снял 11 картин Фото:

Британский режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Оскароносный режиссер Нолан получит титул рыцаря», — написано на сайте телеканала со ссылкой на правительственные документы. По данным издания, его жена кинопродюсер Эмма Томас получит титул леди.

Фильм Нолана «Оппенгеймер» стал лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. На киноленте режиссер заработал порядка 100 млн долларов, передает телеканал 360. Более подробную информацию о победителях в других номинациях можно найти в материале URA.RU.

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Британский режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Оскароносный режиссер Нолан получит титул рыцаря», — написано на сайте телеканала со ссылкой на правительственные документы. По данным издания, его жена кинопродюсер Эмма Томас получит титул леди. Фильм Нолана «Оппенгеймер» стал лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. На киноленте режиссер заработал порядка 100 млн долларов, передает телеканал 360. Более подробную информацию о победителях в других номинациях можно найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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