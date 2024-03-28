Sky News: режиссера Кристофера Нолана посвятят в рыцари

29 марта 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

За свою карьеру Кристофер Нолана снял 11 картин Фото: Илья Московец © URA.RU Британский режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Оскароносный режиссер Нолан получит титул рыцаря», — написано на сайте телеканала со ссылкой на правительственные документы. По данным издания, его жена кинопродюсер Эмма Томас получит титул леди. Фильм Нолана «Оппенгеймер» стал лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. На киноленте режиссер заработал порядка 100 млн долларов, передает телеканал 360. Более подробную информацию о победителях в других номинациях можно найти в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британский режиссер и лауреат премии «Оскар» Кристофер Нолан будет удостоен звания рыцаря. Об этом сообщает телеканал Sky News. «Оскароносный режиссер Нолан получит титул рыцаря», — написано на сайте телеканала со ссылкой на правительственные документы. По данным издания, его жена кинопродюсер Эмма Томас получит титул леди. Фильм Нолана «Оппенгеймер» стал лучшим на 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде. На киноленте режиссер заработал порядка 100 млн долларов, передает телеканал 360. Более подробную информацию о победителях в других номинациях можно найти в материале URA.RU.