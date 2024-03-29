Список хобби, на которых могут зарабатывать жители «тюменской матрешки»

«Авито Работ»: жителям «тюменской матрешки» могут зарабатывать на хобби
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Троекуров"․ Екатеринбург, повар, троекуров ресторан
Жители регионов могут зарабатывать на готовке блюд Фото:

Жителям Тюменской области, ЯНАО и ХМАО можно зарабатывать на своем хобби. В регионах есть вакансии, на которых опыт работы не нужен, а график гибкий. Региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина подготовила подборку вакансий, которые подойдут в качестве подработки или любимого занятия.

Подработка — тренд современного рынка занятости. Как показал январский опрос Авито Работы, 53% респондентов с Урала отметили, что подрабатывали в течение последнего года. Частичная занятость — неполный день, сокращенная неделя, свободный график — помогают не только увеличить совокупный заработок, но и выделить время на увлечение и монетизировать хобби можно практически в любой сфере.

Повар

Больше всего вариантов подработки найдется для любителей кулинарии. Повара входят в число наиболее востребованного персонала во всех трех регионах — Тюменской области, Югре и на Ямале. Зарплатные предложения зависят от уровня их компетенций. При этом работодатели готовы принимать и новичков без опыта. Почасовая ставка для поваров составляет 150-250 рублей в час, за одну смену им предлагают в среднем от 1500 до 3000 рублей.

Швея

Вакансии на условиях частичной занятости нередко предлагают швеям. Причем компании не всегда требуют от кандидатов обязательное профильное образование. Главное — уверенные навыки пошива. Работники могут работать по гибкому графику в ателье или на дому с оплатой за выполненный объем. В среднем обещают порядка 48?000 рублей в месяц при условии работы не менее четырех часов в день в течение пяти рабочих дней.

Аниматоры

Частичная занятость — распространенный формат для индустрии развлечений. Здесь наиболее востребованы аниматоры, так что артистичные люди с лидерскими качествами, способные увлечь за собой, могут претендовать на эти позиции. В большинстве случаев им предлагают почасовую оплату от 500 рублей.

Доставка и Такси

Больше всего вакансий со свободным графиком и неполным днем публикуется в сферах «Курьерская доставка» и «Такси». И если пассажирскими перевозками предлагают заниматься водителям с собственным авто, то доставлять заказы можно на велосипедах, самокатах и даже пешком. Зарплата зависит от выпора транспорта передвижения, часов работы и компании.

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Жителям Тюменской области, ЯНАО и ХМАО можно зарабатывать на своем хобби. В регионах есть вакансии, на которых опыт работы не нужен, а график гибкий. Региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина подготовила подборку вакансий, которые подойдут в качестве подработки или любимого занятия. Подработка — тренд современного рынка занятости. Как показал январский опрос Авито Работы, 53% респондентов с Урала отметили, что подрабатывали в течение последнего года. Частичная занятость — неполный день, сокращенная неделя, свободный график — помогают не только увеличить совокупный заработок, но и выделить время на увлечение и монетизировать хобби можно практически в любой сфере. Больше всего вариантов подработки найдется для любителей кулинарии. Повара входят в число наиболее востребованного персонала во всех трех регионах — Тюменской области, Югре и на Ямале. Зарплатные предложения зависят от уровня их компетенций. При этом работодатели готовы принимать и новичков без опыта. Почасовая ставка для поваров составляет 150-250 рублей в час, за одну смену им предлагают в среднем от 1500 до 3000 рублей. Вакансии на условиях частичной занятости нередко предлагают швеям. Причем компании не всегда требуют от кандидатов обязательное профильное образование. Главное — уверенные навыки пошива. Работники могут работать по гибкому графику в ателье или на дому с оплатой за выполненный объем. В среднем обещают порядка 48?000 рублей в месяц при условии работы не менее четырех часов в день в течение пяти рабочих дней. Частичная занятость — распространенный формат для индустрии развлечений. Здесь наиболее востребованы аниматоры, так что артистичные люди с лидерскими качествами, способные увлечь за собой, могут претендовать на эти позиции. В большинстве случаев им предлагают почасовую оплату от 500 рублей. Больше всего вакансий со свободным графиком и неполным днем публикуется в сферах «Курьерская доставка» и «Такси». И если пассажирскими перевозками предлагают заниматься водителям с собственным авто, то доставлять заказы можно на велосипедах, самокатах и даже пешком. Зарплата зависит от выпора транспорта передвижения, часов работы и компании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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