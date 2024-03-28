В Миассе женщина с тремя детьми прописана в магазине. Видео

29 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

В паспорте семьи была указана регистрация в магазине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Миассе Челябинской области женщина с тремя детьми после пожара в частном доме оказалась прописана в магазине, который построили на пепелище. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Женщина из Миасса в 1994 году проживала в доме по улице Октябрьская, 6. Дом сгорел, и позже по этому адресу появился магазин, однако прописка у женщины осталась», — уточнил Рыжий. В течение 30 лет женщина снимала квартиры, ни компенсации, ни жилья ей не предоставили. Она в шутку разместила объявление о сдаче койко-места в магазине, между ларями с картошкой и конфетами. «Отличный эконом-вариант, койко-место располагается между мешков с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!», — написала она в шуточном объявлении. По словам семьи, сейчас магазину изменили адрес, а семья с детьми оказалась нигда не прописана. Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную ситуацию и побудить ответственные лица решить проблему. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. После вмешательства прокуратуры женщине сделают ремонт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе Челябинской области женщина с тремя детьми после пожара в частном доме оказалась прописана в магазине, который построили на пепелище. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Женщина из Миасса в 1994 году проживала в доме по улице Октябрьская, 6. Дом сгорел, и позже по этому адресу появился магазин, однако прописка у женщины осталась», — уточнил Рыжий. В течение 30 лет женщина снимала квартиры, ни компенсации, ни жилья ей не предоставили. Она в шутку разместила объявление о сдаче койко-места в магазине, между ларями с картошкой и конфетами. «Отличный эконом-вариант, койко-место располагается между мешков с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!», — написала она в шуточном объявлении. По словам семьи, сейчас магазину изменили адрес, а семья с детьми оказалась нигда не прописана. Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную ситуацию и побудить ответственные лица решить проблему. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. После вмешательства прокуратуры женщине сделают ремонт.