28 марта 2024

В Миассе женщина с тремя детьми прописана в магазине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, документы, паспорт
В паспорте семьи была указана регистрация в магазине Фото:

В Миассе Челябинской области женщина с тремя детьми после пожара в частном доме оказалась прописана в магазине, который построили на пепелище. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Женщина из Миасса в 1994 году проживала в доме по улице Октябрьская, 6. Дом сгорел, и позже по этому адресу появился магазин, однако прописка у женщины осталась», — уточнил Рыжий.

В течение 30 лет женщина снимала квартиры, ни компенсации, ни жилья ей не предоставили. Она в шутку разместила объявление о сдаче койко-места в магазине, между ларями с картошкой и конфетами.

«Отличный эконом-вариант, койко-место располагается между мешков с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!», — написала она в шуточном объявлении.

По словам семьи, сейчас магазину изменили адрес, а семья с детьми оказалась нигда не прописана. Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную ситуацию и побудить ответственные лица решить проблему.

Ранее URA.RU сообщало, что ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. После вмешательства прокуратуры женщине сделают ремонт.

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В Миассе Челябинской области женщина с тремя детьми после пожара в частном доме оказалась прописана в магазине, который построили на пепелище. Об этом сообщил URA.RU руководитель регисполкома Общенародного фронта (ОНФ) Денис Рыжий. «Женщина из Миасса в 1994 году проживала в доме по улице Октябрьская, 6. Дом сгорел, и позже по этому адресу появился магазин, однако прописка у женщины осталась», — уточнил Рыжий. В течение 30 лет женщина снимала квартиры, ни компенсации, ни жилья ей не предоставили. Она в шутку разместила объявление о сдаче койко-места в магазине, между ларями с картошкой и конфетами. «Отличный эконом-вариант, койко-место располагается между мешков с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!», — написала она в шуточном объявлении. По словам семьи, сейчас магазину изменили адрес, а семья с детьми оказалась нигда не прописана. Народный фронт обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную ситуацию и побудить ответственные лица решить проблему. Ранее URA.RU сообщало, что ветеран труда, 77-летняя женщина из Челябинска после пожара и потопа живет без света. После вмешательства прокуратуры женщине сделают ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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