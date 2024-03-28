28 марта 2024

В Тюмени рейсовый автобус вынесло на тротуар. Фото

Из-за непогоды в Тюмени рейсовый пассажирский автобус выехал на пешеходную зону
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Тюмень, снег, пенсионерка, остановка, зима, погода, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, бабушка, снегопад, пенсия, пожилой человек, остановка автобусная
Непогода сохранится в Тюмени до конца дня Фото:

В Тюмени из-за непогоды рейсовый автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, вынесло на пешеходную зону. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.

«Большой рейсовый автобус унесло на тротуар в районе легкоатлетического манежа. Кажется, пострадавших нет», — рассказал URA.RU свидетель ДТП.

В ГИБДД Тюменской области редакции сообщили, что обстановка на городских дорогах пока не является напряженной. «Несмотря на погоду, пока все спокойно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство рассказало, что из-за сильного снегопада и ветра в Тюмени нарушено авиасообщение с другими городами России. Обильные осадки сохранятся в городе до конца дня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени из-за непогоды рейсовый автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, вынесло на пешеходную зону. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «Большой рейсовый автобус унесло на тротуар в районе легкоатлетического манежа. Кажется, пострадавших нет», — рассказал URA.RU свидетель ДТП. В ГИБДД Тюменской области редакции сообщили, что обстановка на городских дорогах пока не является напряженной. «Несмотря на погоду, пока все спокойно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство рассказало, что из-за сильного снегопада и ветра в Тюмени нарушено авиасообщение с другими городами России. Обильные осадки сохранятся в городе до конца дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...