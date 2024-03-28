В Тюмени рейсовый автобус вынесло на тротуар. Фото

Из-за непогоды в Тюмени рейсовый пассажирский автобус выехал на пешеходную зону

29 марта 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Непогода сохранится в Тюмени до конца дня Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за непогоды рейсовый автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, вынесло на пешеходную зону. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «Большой рейсовый автобус унесло на тротуар в районе легкоатлетического манежа. Кажется, пострадавших нет», — рассказал URA.RU свидетель ДТП. В ГИБДД Тюменской области редакции сообщили, что обстановка на городских дорогах пока не является напряженной. «Несмотря на погоду, пока все спокойно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство рассказало, что из-за сильного снегопада и ветра в Тюмени нарушено авиасообщение с другими городами России. Обильные осадки сохранятся в городе до конца дня. Фото — Денис Моргунов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за непогоды рейсовый автобус, следовавший по одному из городских маршрутов, вынесло на пешеходную зону. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. «Большой рейсовый автобус унесло на тротуар в районе легкоатлетического манежа. Кажется, пострадавших нет», — рассказал URA.RU свидетель ДТП. В ГИБДД Тюменской области редакции сообщили, что обстановка на городских дорогах пока не является напряженной. «Несмотря на погоду, пока все спокойно», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Ранее агентство рассказало, что из-за сильного снегопада и ветра в Тюмени нарушено авиасообщение с другими городами России. Обильные осадки сохранятся в городе до конца дня.