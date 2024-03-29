Из-за непогоды самолеты не могут покинуть Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет и прибытие пяти рейсов

29 марта 2024 в 10:13 Размер текста - 17 +

В расписании рейсов, по данным Рощино, возможны дополнительные корректировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за погодных условий из Тюмени не могут вылететь несколько рейсов в другие регионы России. Такая информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Задерживаются четыре рейса. Они должны были вылететь из Тюмени в направлении Санкт-Петербурга, Сочи, Красноселькупа и Сургута. Среднее время задержки вылета составляет два часа», — говорится в сообщении. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдаются проблемы. «На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи», — говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами переносов и задержек рейсов стали сильный ветер и снегопад. Время задержек будет корректироваться в зависимости от метеоусловий аэропорта, сообщили в Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что снегопад продлится в Тюмени весь день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за погодных условий из Тюмени не могут вылететь несколько рейсов в другие регионы России. Такая информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Задерживаются четыре рейса. Они должны были вылететь из Тюмени в направлении Санкт-Петербурга, Сочи, Красноселькупа и Сургута. Среднее время задержки вылета составляет два часа», — говорится в сообщении. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдаются проблемы. «На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи», — говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами переносов и задержек рейсов стали сильный ветер и снегопад. Время задержек будет корректироваться в зависимости от метеоусловий аэропорта, сообщили в Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что снегопад продлится в Тюмени весь день.