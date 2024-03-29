Из-за непогоды самолеты не могут покинуть Тюмень

В тюменском аэропорту Рощино задерживается вылет и прибытие пяти рейсов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, ожидание, багаж, сумки, пассажиры, задержка рейса
В расписании рейсов, по данным Рощино, возможны дополнительные корректировки Фото:

Из-за погодных условий из Тюмени не могут вылететь несколько рейсов в другие регионы России. Такая информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино.

«Задерживаются четыре рейса. Они должны были вылететь из Тюмени в направлении Санкт-Петербурга, Сочи, Красноселькупа и Сургута. Среднее время задержки вылета составляет два часа», — говорится в сообщении.

По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдаются проблемы. «На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными причинами переносов и задержек рейсов стали сильный ветер и снегопад. Время задержек будет корректироваться в зависимости от метеоусловий аэропорта, сообщили в Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что снегопад продлится в Тюмени весь день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за погодных условий из Тюмени не могут вылететь несколько рейсов в другие регионы России. Такая информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино. «Задерживаются четыре рейса. Они должны были вылететь из Тюмени в направлении Санкт-Петербурга, Сочи, Красноселькупа и Сургута. Среднее время задержки вылета составляет два часа», — говорится в сообщении. По данным, опубликованным в telegram-канале информационного центра правительства региона, с прибытием рейсов также наблюдаются проблемы. «На запасной аэродром в Кольцово перенаправлены рейсы из Санкт-Петербурга, Москвы, Сургута и Сочи», — говорится в сообщении. Отмечается, что основными причинами переносов и задержек рейсов стали сильный ветер и снегопад. Время задержек будет корректироваться в зависимости от метеоусловий аэропорта, сообщили в Рощино. Ранее URA.RU рассказало, что снегопад продлится в Тюмени весь день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...