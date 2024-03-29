Почему террористы, напавшие на «Крокус», впервые при терактах устроили поджог

РБК: террористы устроили поджог в «Крокусе», так как это смертоносная тактика
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, крокус-сити
Эли Кармон заявил, что подобных терактов еще не было Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Поджоги являются одной из тактик, пропагандируемых ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку она является очень эффективной, дешевой и крайне смертоносной. Так профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре, исследователь джихадистских группировок Рохан Гунаратна прокомментировал поджог «Крокус Сити Холла» террористами.

«Поджоги — одна из тактик, пропагандируемых ИГ, потому что она очень эффективна, очень дешевая и к тому же крайне смертоносна», — заявил Гунаратна. Его слова приводит РБК.

По словам израильского эксперта Эли Кармона, похожих атак террористов еще не было. Он отметил, что для подготовки подобного нападения обычно требуется не менее недели, а иногда даже годы, что зависит от организации террористов и их ресурсов.«Бывали случаи, когда здания, на которые террористы совершали нападения, загорались, но, как правило, в результате взрывов, а не потому что боевики разлили зажигательную смесь», — добавил Кармон.

22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл» произошел теракт. В МЧС РФ сообщили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы 26 марта, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что переданная России в марте информация о террористической угрозе была четкой и детальной, передает RT.

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Поджоги являются одной из тактик, пропагандируемых ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку она является очень эффективной, дешевой и крайне смертоносной. Так профессор Наньянского технологического университета в Сингапуре, исследователь джихадистских группировок Рохан Гунаратна прокомментировал поджог «Крокус Сити Холла» террористами. «Поджоги — одна из тактик, пропагандируемых ИГ, потому что она очень эффективна, очень дешевая и к тому же крайне смертоносна», — заявил Гунаратна. Его слова приводит РБК. По словам израильского эксперта Эли Кармона, похожих атак террористов еще не было. Он отметил, что для подготовки подобного нападения обычно требуется не менее недели, а иногда даже годы, что зависит от организации террористов и их ресурсов.«Бывали случаи, когда здания, на которые террористы совершали нападения, загорались, но, как правило, в результате взрывов, а не потому что боевики разлили зажигательную смесь», — добавил Кармон. 22 марта в концертном зале «Крокус сити Холл» произошел теракт. В МЧС РФ сообщили, что спасатели завершили аварийно-спасательные работы 26 марта, передает «Национальная служба новостей». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия из здравой логики не может исключать причастности Украины к теракту. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что переданная России в марте информация о террористической угрозе была четкой и детальной, передает RT.
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