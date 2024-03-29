Исследователь джихада: почему преступники не сменили машину после теракта в «Крокусе»

РБК: преступники не надеялись остаться в живых после теракта в «Крокусе»
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Теракт в Крокус Сити Холл. 22 марта 2024. Московская область, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Обвиняемые в теракте не рассчитывали выбраться живыми из «Крокуса» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После совершенного в «Крокус Сити Холле» теракта преступники пытались скрыться в той же машине, в какой приехали к концертному залу. Это произошло по той причине, что обвиняемые в теракте не рассчитывали выбраться оттуда живыми, пояснил израильский эксперт, старший научный сотрудник Института международной политики по борьбе с терроризмом при Университете имени Райхмана в Герцлии Эли Кармон.

«При задержании подозреваемых в Брянской области они были на той же машине, что приехали в „Крокус“. Кармон предполагает, что, возможно, они и не рассчитывали выбраться оттуда живыми», — пишет газета РБК, ссылаясь на слова исследователей джихада.

Предполагается также, что у обвиняемых в теракте были проблемы с логистикой. Они рисковали, хотя и могли сменить машину, но не сделали этого, сообщает источник со ссылкой на собеседника из Наньянского технологического университета в Сингапуре.

Ранее URA.RU рассказывало, почему террористы, напавшие на «Крокус», впервые при терактах устроили поджог. Поджоги являются одной из тактик, пропагандируемых ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку она является очень эффективной, дешевой и крайне смертоносной.

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После совершенного в «Крокус Сити Холле» теракта преступники пытались скрыться в той же машине, в какой приехали к концертному залу. Это произошло по той причине, что обвиняемые в теракте не рассчитывали выбраться оттуда живыми, пояснил израильский эксперт, старший научный сотрудник Института международной политики по борьбе с терроризмом при Университете имени Райхмана в Герцлии Эли Кармон. «При задержании подозреваемых в Брянской области они были на той же машине, что приехали в „Крокус“. Кармон предполагает, что, возможно, они и не рассчитывали выбраться оттуда живыми», — пишет газета РБК, ссылаясь на слова исследователей джихада. Предполагается также, что у обвиняемых в теракте были проблемы с логистикой. Они рисковали, хотя и могли сменить машину, но не сделали этого, сообщает источник со ссылкой на собеседника из Наньянского технологического университета в Сингапуре. Ранее URA.RU рассказывало, почему террористы, напавшие на «Крокус», впервые при терактах устроили поджог. Поджоги являются одной из тактик, пропагандируемых ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), поскольку она является очень эффективной, дешевой и крайне смертоносной.
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