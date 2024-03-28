В ЯНАО молодоженам выделят три года на бесплатное обследование репродуктивной системы

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили срок действия сертификата молодоженов, предназначенного для бесплатного обследования репродуктивной системы ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Ранее проверить репродуктивное здоровье с помощью сертификата новобрачные могли в течение года с момента заключения брака. Теперь воспользоваться поддержкой молодые семьи смогут в течение трех лет. Срок действия документа увеличен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.
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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили срок действия сертификата молодоженов, предназначенного для бесплатного обследования репродуктивной системы ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Ранее проверить репродуктивное здоровье с помощью сертификата новобрачные могли в течение года с момента заключения брака. Теперь воспользоваться поддержкой молодые семьи смогут в течение трех лет. Срок действия документа увеличен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о расширении возможности использования реабилитационного сертификата в ЯНАО. Жители региона смогут получить данную меру поддержки при условии непрерывного проживания в округе до рождения ребенка в течении одного года.