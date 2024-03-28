28 марта 2024

В ЯНАО молодоженам выделят три года на бесплатное обследование репродуктивной системы

В ЯНАО продлили срок действия сертификата молодоженов до трех лет
© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале продлили срок действия сертификата для обследования репродуктивной системы молодоженов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе продлили срок действия сертификата молодоженов, предназначенного для бесплатного обследования репродуктивной системы ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Ранее проверить репродуктивное здоровье с помощью сертификата новобрачные могли в течение года с момента заключения брака. Теперь воспользоваться поддержкой молодые семьи смогут в течение трех лет. Срок действия документа увеличен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о расширении возможности использования реабилитационного сертификата в ЯНАО. Жители региона смогут получить данную меру поддержки при условии непрерывного проживания в округе до рождения ребенка в течении одного года.

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В Ямало-Ненецком автономном округе продлили срок действия сертификата молодоженов, предназначенного для бесплатного обследования репродуктивной системы ямальцев. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Ранее проверить репродуктивное здоровье с помощью сертификата новобрачные могли в течение года с момента заключения брака. Теперь воспользоваться поддержкой молодые семьи смогут в течение трех лет. Срок действия документа увеличен по поручению главы региона Дмитрия Артюхова», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о расширении возможности использования реабилитационного сертификата в ЯНАО. Жители региона смогут получить данную меру поддержки при условии непрерывного проживания в округе до рождения ребенка в течении одного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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