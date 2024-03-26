На Ямале расширят возможности использования реабилитационного сертификата

В ЯНАО сократили сроки получения реабилитационного сертификата

27 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

На ЯНАО расширили возможности реабилитационного сертификата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Ямала смогут получить реабилитационный сертификат при условии непрерывного проживания в регионе до рождения ребенка в течении одного года. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО. «Раньше этот период составлял пять лет. Если ранее родители могли воспользоваться реабилитационным сертификатом в течении пяти лет после получения, то сейчас они вправе распоряжаться средствами до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента социальной защиты населения ЯНАО. Изменения также коснулись сроков перечисления средств реабилитационного сертификата родителю с одного месяца до пяти рабочих дней. Получить сертификат могут родители, имеющие гражданство России, проживающие постоянно на территории ЯНАО совместно с ребенком, который признан инвалидом в возрасте до семи лет. Для получения реабилитационного сертификата необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или через портал «Госуслуги» до достижения ребенком возраста семи лет. Ранее URA.RU сообщало о появлении сети патологии речи в ЯНАО. В ежегодном послании ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил о том, что еще шесть отделений патологии речи откроют в каждом городе за три года. Также будет увеличен срок действия детского реабилитационного сертификата до достижения ребенком возраста 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Ямала смогут получить реабилитационный сертификат при условии непрерывного проживания в регионе до рождения ребенка в течении одного года. Об этом сообщает пресс-служба департамента социальной защиты населения ЯНАО. «Раньше этот период составлял пять лет. Если ранее родители могли воспользоваться реабилитационным сертификатом в течении пяти лет после получения, то сейчас они вправе распоряжаться средствами до достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале департамента социальной защиты населения ЯНАО. Изменения также коснулись сроков перечисления средств реабилитационного сертификата родителю с одного месяца до пяти рабочих дней. Получить сертификат могут родители, имеющие гражданство России, проживающие постоянно на территории ЯНАО совместно с ребенком, который признан инвалидом в возрасте до семи лет. Для получения реабилитационного сертификата необходимо обратиться с заявлением в МФЦ или через портал «Госуслуги» до достижения ребенком возраста семи лет. Ранее URA.RU сообщало о появлении сети патологии речи в ЯНАО. В ежегодном послании ямальцам губернатор округа Дмитрий Артюхов сообщил о том, что еще шесть отделений патологии речи откроют в каждом городе за три года. Также будет увеличен срок действия детского реабилитационного сертификата до достижения ребенком возраста 18 лет.