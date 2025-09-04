В России прогнозируют снижение ипотечных ставок

Ипотечные ставки в стране постепенно снижаются и сейчас составляют порядка 18%. Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я думаю, что уже даже то, что произошло, — снижение до 18% — уже увеличило ипотеку на вторичном рынке. Все будет двигаться, и ставка будет падать, и это будет постепенно давать эффект», — сказал Файзуллин в интервью проекту «ТАСС Дети».
Ранее эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал, что снижение ключевой ставки сначала до 16%, а потом до 14% может сделать ипотеку более доступной для россиян. Однако, по словам эксперта, если ипотечная ставка будет выше 12%, это почти не повлияет на рынок. Бархота также отметил, что долгое время высоких ставок плохо сказывается на строительстве. Он добавил, что прежде всего именно падение спроса на ипотеку стало причиной замедления работы и инвестиций в строительной сфере, передает 360.ru.
