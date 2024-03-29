В Доме офицеров Екатеринбурга назначен новый начальник

29 марта 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

В последние годы в ОДО регулярно менялись руководители Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Новым начальником окружного Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО) стал Олег Сорокин. Эту информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Кандидатура Сорокина утверждена в штабе ЦВО. К исполнению своих обязанностей он приступил 2 апреля», — сказал собеседник агентства. Таким образом, информация агентства подтвердилась: ранее в рубрике «Слухи» назывались два кандидата на пост руководителя ОДО, один из них был Сорокин. Известно, что новый начальник из Камышлова, работал там заместителем директора завода, который находится в состоянии банкротства. К военным структурам ранее отношения он не имел. Олег Сорокин стал уже шестым руководителем Дома офицеров за последние три года. Он сменил своего предшественника Андрея Зуева, который уволился по собственному желанию после БДСМ-скандала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым начальником окружного Дома офицеров Центрального военного округа (ОДО ЦВО) стал Олег Сорокин. Эту информацию URA.RU сообщил источник в военных кругах. «Кандидатура Сорокина утверждена в штабе ЦВО. К исполнению своих обязанностей он приступил 2 апреля», — сказал собеседник агентства. Таким образом, информация агентства подтвердилась: ранее в рубрике «Слухи» назывались два кандидата на пост руководителя ОДО, один из них был Сорокин. Известно, что новый начальник из Камышлова, работал там заместителем директора завода, который находится в состоянии банкротства. К военным структурам ранее отношения он не имел. Олег Сорокин стал уже шестым руководителем Дома офицеров за последние три года. Он сменил своего предшественника Андрея Зуева, который уволился по собственному желанию после БДСМ-скандала.