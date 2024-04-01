Политолог Скачко: Зеленский останется у власти, продлив срок военного положения

02 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Зеленский может принять любой закон, чтобы продолжить управлять Украиной, считает Владимир Скачко Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский может долго оставаться у власти, бесконечно продлевая военное положение, и сам себе придумать должность. Так как в законодательстве страны нет понятия «исполняющий обязанности», заявил URA.RU политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. Согласно Конституции и закону Украины, выборы президента должны были состояться 31 марта 2024 года. Но в ноябре 2023 года Верховная рада страны подписала Декларацию о недопустимости их проведения в военное время. Позже Зеленский заявил, что не готов проводить выборы президента в 2024 году. Верховная рада также не будет распущена. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, а военное положение на Украине действует до 13 мая. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу. Новость по теме На Украине назвали опасные риски отказа от проведения президентских выборов «Владимир Зеленский запросто может продлить срок военного положения. Да и вообще может сделать все что угодно. Потому что на Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Все находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы. То, что сейчас происходит на Украине, — это искусственно созданная правовая политика, направленная на сохранение власти Зеленского», — заявил Владимир Скачко. Так как понятия «исполняющий обязанности президента» в украинском законодательстве нет, политический обозреватель предположил, что Зеленскому могут придумать какую-нибудь должность, чтобы оставить его во главе Украины. «В Конституции есть норма, которая звучит так: „Полномочия старого президента истекают в первый день наступления полномочий нового президента“. Поскольку нового главы государства нет, он остается хотя бы в форме исполняющего обязанности. Но понятия „исполняющий обязанности президента“ в украинском законодательстве нет. Поэтому, возможно, для Зеленского придумают какую-нибудь должность», — добавил он. В беседе с URA.RU незаконность действий Владимира Зеленского подтвердил и политолог, член движения «Другая Украина» Юрий Дудкин. «По законам Украины, 21 мая Зеленский перестает быть легитимным президентом. Отменив выборы, он себя провозглашает диктатором. Кстати, вслед за выборами президента должны идти выборы Верховной Рады Украины. А так как их нет, парламент тоже вне закона», — заявил он. По словам политолога, нынешний президент Украины обогащается за счет военных действий и направляет деньги на непонятные цели. «Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Евросоюза. Как только эти деньги зашли на счета страны, Владимир Зеленский, как мне сообщили мои источники, их тут же потратил, на что бы вы думали, — на огромную партию наручников. Видимо, это самый необходимый для Украины товар на сегодняшний день. Скорее всего их подарят всем несогласным с Зеленским. А не согласны с ним миллионы граждан. Просто они запуганы. Страна скатилась к фашисткой диктатуре, где правительство безотчетно обогащается за счет военных действий», — подытожил Дудкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский может долго оставаться у власти, бесконечно продлевая военное положение, и сам себе придумать должность. Так как в законодательстве страны нет понятия «исполняющий обязанности», заявил URA.RU политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко. Согласно Конституции и закону Украины, выборы президента должны были состояться 31 марта 2024 года. Но в ноябре 2023 года Верховная рада страны подписала Декларацию о недопустимости их проведения в военное время. Позже Зеленский заявил, что не готов проводить выборы президента в 2024 году. Верховная рада также не будет распущена. Срок полномочий Зеленского истекает 20 мая, а военное положение на Украине действует до 13 мая. По Конституции, президент выполняет свои обязанности до присяги нового и не может передать свои полномочия другому лицу. «Владимир Зеленский запросто может продлить срок военного положения. Да и вообще может сделать все что угодно. Потому что на Украине происходит диктатура, где полноценно не работает ни один орган власти. Все находится в ручном управлении Зеленского, за которым стоят его западные кураторы. То, что сейчас происходит на Украине, — это искусственно созданная правовая политика, направленная на сохранение власти Зеленского», — заявил Владимир Скачко. Так как понятия «исполняющий обязанности президента» в украинском законодательстве нет, политический обозреватель предположил, что Зеленскому могут придумать какую-нибудь должность, чтобы оставить его во главе Украины. «В Конституции есть норма, которая звучит так: „Полномочия старого президента истекают в первый день наступления полномочий нового президента“. Поскольку нового главы государства нет, он остается хотя бы в форме исполняющего обязанности. Но понятия „исполняющий обязанности президента“ в украинском законодательстве нет. Поэтому, возможно, для Зеленского придумают какую-нибудь должность», — добавил он. По словам политолога, нынешний президент Украины обогащается за счет военных действий и направляет деньги на непонятные цели. «Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Евросоюза. Как только эти деньги зашли на счета страны, Владимир Зеленский, как мне сообщили мои источники, их тут же потратил, на что бы вы думали, — на огромную партию наручников. Видимо, это самый необходимый для Украины товар на сегодняшний день. Скорее всего их подарят всем несогласным с Зеленским. А не согласны с ним миллионы граждан. Просто они запуганы. Страна скатилась к фашисткой диктатуре, где правительство безотчетно обогащается за счет военных действий», — подытожил Дудкин.