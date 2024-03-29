Минздрав опубликовал новый список пострадавших при теракте в «Крокусе»

29 марта 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

Минздрав сообщает о госпитализации 125 человек, пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Минздрав по Московской области обнародовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Это актуальная информация по состоянию на 29 марта. Всего в список включены 125 человек. Помимо ФИО в документе также отражена дата рождения госпитализированных пациентов, а также место их размещения. Список размещен на официальном сайте Минздрава по Московской области. На днях областное министерство также публиковало список госпитализированных. Тогда отмечалось, что в больницах остаются 83 человека. Теракт в «Крокусе» был организован 22 марта. Официально сообщается о 144 погибших, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав по Московской области обнародовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Это актуальная информация по состоянию на 29 марта. Всего в список включены 125 человек. Помимо ФИО в документе также отражена дата рождения госпитализированных пациентов, а также место их размещения. Список размещен на официальном сайте Минздрава по Московской области. На днях областное министерство также публиковало список госпитализированных. Тогда отмечалось, что в больницах остаются 83 человека. Теракт в «Крокусе» был организован 22 марта. Официально сообщается о 144 погибших, передает RT.