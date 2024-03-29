Минздрав опубликовал новый список пострадавших при теракте в «Крокусе»

Минздрав по Московской области обнародовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Это актуальная информация по состоянию на 29 марта.
Всего в список включены 125 человек. Помимо ФИО в документе также отражена дата рождения госпитализированных пациентов, а также место их размещения. Список размещен на официальном
На днях областное министерство также публиковало список госпитализированных. Тогда отмечалось, что в больницах остаются 83 человека. Теракт в «Крокусе» был организован 22 марта. Официально сообщается о 144 погибших, передает RT.
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