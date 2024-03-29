Минздрав опубликовал новый список пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле
Минздрав сообщает о госпитализации 125 человек, пострадавших в ходе теракта в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Минздрав по Московской области обнародовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Это актуальная информация по состоянию на 29 марта.

Всего в список включены 125 человек. Помимо ФИО в документе также отражена дата рождения госпитализированных пациентов, а также место их размещения. Список размещен на официальном сайте Минздрава по Московской области.

На днях областное министерство также публиковало список госпитализированных. Тогда отмечалось, что в больницах остаются 83 человека. Теракт в «Крокусе» был организован 22 марта. Официально сообщается о 144 погибших, передает RT.

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Минздрав по Московской области обнародовал актуальный список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Это актуальная информация по состоянию на 29 марта. Всего в список включены 125 человек. Помимо ФИО в документе также отражена дата рождения госпитализированных пациентов, а также место их размещения. Список размещен на официальном сайте Минздрава по Московской области. На днях областное министерство также публиковало список госпитализированных. Тогда отмечалось, что в больницах остаются 83 человека. Теракт в «Крокусе» был организован 22 марта. Официально сообщается о 144 погибших, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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