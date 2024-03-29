Новый директор Дома офицеров ЦВО играл в кино и жил с Валуевым в Питере

29 марта 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Олег Сорокин широко прославился благодаря культовому сериалу «Мастер и Маргарита» Фото: сайт «Кино-театр.ру» (http://l.ura.news/58207) В Окружном доме офицеров Центрального военного округа после громкого скандала с БДСМ-ивентами появился новый директор — 54-летний Олег Сорокин. В Екатеринбурге тяжело найти менеджера с более колоритной биографией: в ней и роли в кино, и бокс, и управление предприятиями. Подробнее о новом начальнике ОДО — в материале URA.RU. Биография Сорокин родился 15 ноября 1969 года в Каменске-Уральском. В детстве увлекался плаванием, греблей, волейболом, а в юности профессионально занялся боксом. Получил образование в Уральской академии госслужбы (ныне Уральский институт РАНХиГС). До того как стать актером, занимал пост председателя совета директоров «Востокметаллургмонтаж», вел бизнес. В 1999 году стал спарринг-партнером Николая Валуева и помогал ему готовиться к боям. Также Сорокин был первым, кто поздравил Валуева с завоеванием титула чемпиона мира в бою против Оуэна Бека. Вместе мужчины пережили тяжелые годы в Санкт-Петербурге, когда не было денег на еду и им приходилось снимать одну квартиру на двоих. Однажды Олег Сорокин засветился с влиятельным в спортивных кругах человеком, тренером по рукопашному бою Никитой Мальцевым. Его иначе называют одним из немногих поставщиков бойцов для уличных разборок, в том числе — для бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга в 2016 году. Актерская жизнь Сорокин признавался в интервью «Деловому кварталу» (ДК), что в кино попал случайно. Случилось это, когда он жил в Санкт-Петербурге и приятели-боксеры позвали его на съемки «Бандитского Петербурга». «Вышло так, что режиссеру не хватало человека в кадре. Нужно было заполнить план, и меня попросили встать. Я как был одет — строгие брюки, осенняя курточка, кепка — так и снялся. На меня навели камеру, секунды на две-три, приблизили и все. Изображать ничего не надо было, просто стоять и смотреть по сторонам. Так я стал охранником криминального авторитета Антибиотика», — вспоминал Сорокин. Широко прославился Сорокин благодаря сериалу «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. В нем Сорокин сыграл кентуриона Марка Крысобоя, хотя изначально роль планировали отдать Валуеву, но он не смог участвовать в съемках. «Сандалии мне сделали в ночь перед съемками — увеличили их до 50-го размера. Нашли кольчугу, пояс, ремни, налокотники, накладки на бедра — я носил на себе амуницию весом килограммов 30. Лицо Крысобоя, как известно, изуродовано шрамами: его ударили палицей по лицу. Пластический грим делали на FX design group (это студия, которая работала над спецэффектами в „Дневном“ и „Ночном дозоре“)», — рассказывал актер изданию «ДК». Роль в «Антидури» новый директор ОДО получил также благодаря Валуеву, который порекомендовал Сорокина. По его словам, на роль Пимы пробовалось около 10 человек, но актера утвердили на следующий день. После этого Сорокина можно было увидеть в картинах «Каменная башка», «Полный контакт», «Самый лучший фильм 3-ДЭ» и «Провинциал». С 2012 года в кино мужчина больше не снимался. Директор Окружного дома офицеров Вечером 29 марта источник в военных кругах сообщил, что Сорокин стал новым руководителем ОДО ЦВО. Его предшественник Андрей Зуев рассказал URA.RU, что уже ввел Сорокина в курс дела. «У меня о нем сложилось хорошее впечатление, я искренне желаю ему хорошей работы и успехов», — поделился Зуев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Окружном доме офицеров Центрального военного округа после громкого скандала с БДСМ-ивентами появился новый директор — 54-летний Олег Сорокин. В Екатеринбурге тяжело найти менеджера с более колоритной биографией: в ней и роли в кино, и бокс, и управление предприятиями. Подробнее о новом начальнике ОДО — в материале URA.RU. Биография Сорокин родился 15 ноября 1969 года в Каменске-Уральском. В детстве увлекался плаванием, греблей, волейболом, а в юности профессионально занялся боксом. Получил образование в Уральской академии госслужбы (ныне Уральский институт РАНХиГС). До того как стать актером, занимал пост председателя совета директоров «Востокметаллургмонтаж», вел бизнес. В 1999 году стал спарринг-партнером Николая Валуева и помогал ему готовиться к боям. Также Сорокин был первым, кто поздравил Валуева с завоеванием титула чемпиона мира в бою против Оуэна Бека. Вместе мужчины пережили тяжелые годы в Санкт-Петербурге, когда не было денег на еду и им приходилось снимать одну квартиру на двоих. Однажды Олег Сорокин засветился с влиятельным в спортивных кругах человеком, тренером по рукопашному бою Никитой Мальцевым. Его иначе называют одним из немногих поставщиков бойцов для уличных разборок, в том числе — для бойни в Цыганском поселке Екатеринбурга в 2016 году. Актерская жизнь Сорокин признавался в интервью «Деловому кварталу» (ДК), что в кино попал случайно. Случилось это, когда он жил в Санкт-Петербурге и приятели-боксеры позвали его на съемки «Бандитского Петербурга». «Вышло так, что режиссеру не хватало человека в кадре. Нужно было заполнить план, и меня попросили встать. Я как был одет — строгие брюки, осенняя курточка, кепка — так и снялся. На меня навели камеру, секунды на две-три, приблизили и все. Изображать ничего не надо было, просто стоять и смотреть по сторонам. Так я стал охранником криминального авторитета Антибиотика», — вспоминал Сорокин. Широко прославился Сорокин благодаря сериалу «Мастер и Маргарита» режиссера Владимира Бортко. В нем Сорокин сыграл кентуриона Марка Крысобоя, хотя изначально роль планировали отдать Валуеву, но он не смог участвовать в съемках. «Сандалии мне сделали в ночь перед съемками — увеличили их до 50-го размера. Нашли кольчугу, пояс, ремни, налокотники, накладки на бедра — я носил на себе амуницию весом килограммов 30. Лицо Крысобоя, как известно, изуродовано шрамами: его ударили палицей по лицу. Пластический грим делали на FX design group (это студия, которая работала над спецэффектами в „Дневном“ и „Ночном дозоре“)», — рассказывал актер изданию «ДК». Роль в «Антидури» новый директор ОДО получил также благодаря Валуеву, который порекомендовал Сорокина. По его словам, на роль Пимы пробовалось около 10 человек, но актера утвердили на следующий день. После этого Сорокина можно было увидеть в картинах «Каменная башка», «Полный контакт», «Самый лучший фильм 3-ДЭ» и «Провинциал». С 2012 года в кино мужчина больше не снимался. Директор Окружного дома офицеров Вечером 29 марта источник в военных кругах сообщил, что Сорокин стал новым руководителем ОДО ЦВО. Его предшественник Андрей Зуев рассказал URA.RU, что уже ввел Сорокина в курс дела. «У меня о нем сложилось хорошее впечатление, я искренне желаю ему хорошей работы и успехов», — поделился Зуев.