Девятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» дал признательные показания. Видео

29 марта 2024 в 19:37 Размер текста - 17 +

Девятый фигурант Лутфуллои Назримад по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого. Ранее сообщалось, что Назримад может быть причастен к финансированию террористов, устроивших нападение на «Крокус». Басманный суд арестовал девятого фигуранта до 22 мая 2024 года.