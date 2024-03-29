Лутфуллои Назримад находится под арестом до 22 мая 2024 года (архивное фото)
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Девятый фигурант Лутфуллои Назримад по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.
Ранее сообщалось, что Назримад может быть причастен к финансированию террористов, устроивших нападение на «Крокус». Басманный суд арестовал девятого фигуранта до 22 мая 2024 года.
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