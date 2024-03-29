Девятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе» дал признательные показания. Видео

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Лутфуллои Назримад находится под арестом до 22 мая 2024 года (архивное фото) Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Девятый фигурант Лутфуллои Назримад по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Ранее сообщалось, что Назримад может быть причастен к финансированию террористов, устроивших нападение на «Крокус». Басманный суд арестовал девятого фигуранта до 22 мая 2024 года.

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Девятый фигурант Лутфуллои Назримад по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта в Подмосковье частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката подозреваемого. Ранее сообщалось, что Назримад может быть причастен к финансированию террористов, устроивших нападение на «Крокус». Басманный суд арестовал девятого фигуранта до 22 мая 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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