Ночью на 163-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Lexus и Hyundai. В результате ДТП погиб один из водителей, а его одиннадцатилетний сын получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.
«Lexus и Hyundai столкнулись вчера в 22:00 на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Предварительно, 41-летний водитель на Lexus выехал на встречную полосу. В ДТП погиб водитель Hyundai, 40-летний житель Тюмени. Его одиннадцатилетний сын получил ранения. У мальчика перелом ноги и другие повреждения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии выясняются.
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