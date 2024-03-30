На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель, его сын получил травмы. Фото

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В ДТП пострадал ребенок, он получил перелом ноги и другие травмы, уточнили в ГИБДД Фото:

Ночью на 163-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Lexus и Hyundai. В результате ДТП погиб один из водителей, а его одиннадцатилетний сын получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

«Lexus и Hyundai столкнулись вчера в 22:00 на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Предварительно, 41-летний водитель на Lexus выехал на встречную полосу. В ДТП погиб водитель Hyundai, 40-летний житель Тюмени. Его одиннадцатилетний сын получил ранения. У мальчика перелом ноги и другие повреждения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии выясняются.

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Ночью на 163-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Lexus и Hyundai. В результате ДТП погиб один из водителей, а его одиннадцатилетний сын получил множественные травмы. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД региона. «Lexus и Hyundai столкнулись вчера в 22:00 на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. Предварительно, 41-летний водитель на Lexus выехал на встречную полосу. В ДТП погиб водитель Hyundai, 40-летний житель Тюмени. Его одиннадцатилетний сын получил ранения. У мальчика перелом ноги и другие повреждения», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Обстоятельства аварии выясняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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