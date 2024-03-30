На трассе Екатеринбург-Тюмень произошло смертельное ДТП

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Авария. Тюмень, дтп, авария
Двое погибли в ДТП по дороге в Тюмень Фото:

На 165 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» — в Пышминском районе — утром 30 марта произошло ДТП, в котором погибли двое. Информация об этом опубликована в telegram-канале регионального УГИБДД.

Примерно в 06:18 водитель китайского Dashing, в котором находились три человека (семейная пара и мужчина) выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «МАЗом». «Водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчина 1966 г. р., погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир, женщина 1987 г. р., с травмами доставлена в Пышминскую ЦРБ», — говорится в посте.

Водитель «МАЗа» был трезв. У него 27-летний стаж, к ответственности за все это время он привлекался один раз. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончанию которого будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.

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На 165 километре трассы «Екатеринбург-Тюмень» — в Пышминском районе — утром 30 марта произошло ДТП, в котором погибли двое. Информация об этом опубликована в telegram-канале регионального УГИБДД. Примерно в 06:18 водитель китайского Dashing, в котором находились три человека (семейная пара и мужчина) выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым «МАЗом». «Водитель и пассажир легкового автомобиля, мужчина 1966 г. р., погибли на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, еще один пассажир, женщина 1987 г. р., с травмами доставлена в Пышминскую ЦРБ», — говорится в посте. Водитель «МАЗа» был трезв. У него 27-летний стаж, к ответственности за все это время он привлекался один раз. «Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончанию которого будет принято процессуальное решение», — добавили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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