Работодатели из ЯНАО остро нуждаются в специалистах, знающих английский язык

30 марта 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

Средние зарплаты знающих язык составили 85 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ЯНАО спрос на специалистов, знающих английский в 2023 году вырос на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков английского языка в ЯНАО выросло на 29%. Средние зарплатные предложения для кандидатов со знанием английского составили 85 400 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, на «Авито Работе» чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО спрос на специалистов, знающих английский в 2023 году вырос на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков английского языка в ЯНАО выросло на 29%. Средние зарплатные предложения для кандидатов со знанием английского составили 85 400 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, на «Авито Работе» чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования.