29 марта 2024

Работодатели из ЯНАО остро нуждаются в специалистах, знающих английский язык

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Средние зарплаты знающих язык составили 85 тысяч рублей Фото:

В ЯНАО спрос на специалистов, знающих английский в 2023 году вырос на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков английского языка в ЯНАО выросло на 29%. Средние зарплатные предложения для кандидатов со знанием английского составили 85 400 рублей», — рассказали специалисты.

Для соискателей, владеющих иностранными языками, на «Авито Работе» чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования.

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В ЯНАО спрос на специалистов, знающих английский в 2023 году вырос на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков английского языка в ЯНАО выросло на 29%. Средние зарплатные предложения для кандидатов со знанием английского составили 85 400 рублей», — рассказали специалисты. Для соискателей, владеющих иностранными языками, на «Авито Работе» чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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