Работодатели из ЯНАО остро нуждаются в специалистах, знающих английский язык

Средние зарплаты знающих язык составили 85 тысяч рублей
В ЯНАО спрос на специалистов, знающих английский в 2023 году вырос на 29%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
«В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков английского языка в ЯНАО выросло на 29%. Средние зарплатные предложения для кандидатов со знанием английского составили 85 400 рублей», — рассказали специалисты.
Для соискателей, владеющих иностранными языками, на «Авито Работе» чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский. Лидирует по доле таких предложений сфера образования.
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