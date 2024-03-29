В Салехард приехали сотни детей из Белгородской области, которым угрожают ВСУ

30 марта 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Детей будут расселять вместе с братьями и сестрами Фото: Анна Майорова © URA.RU В Салехардском (ЯНАО) аэропорту встречают 220 детей из Белгородской области, которым угрожают обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в telegram-канале «САЛЕХАРД онлайн». «220 ребят будут окружены заботой в нашем городе и Лабытнанги. Почти полторы сотни школьников принимает Салехард. В окружной столице дети размещены в корпусах окружной санаторно-лесной школы и Ямальского многопрофильного колледжа», — написали в telegram-канале. Их будут расселять вместе с братьями и сестрами. Принять ребят из прифронтовой территории предложил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Как отметил первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко, при организации быта и размещении учли предпочтения детей. Источник URA.RU сообщал, что регион собирается принять дети, которых эвакуировали из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги сформировали списки для их размещения. С начала марта в их области участились ракетно-артиллерийские обстрелы с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В связи с этим в детей эвакуируют в регионы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехардском (ЯНАО) аэропорту встречают 220 детей из Белгородской области, которым угрожают обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в telegram-канале «САЛЕХАРД онлайн». «220 ребят будут окружены заботой в нашем городе и Лабытнанги. Почти полторы сотни школьников принимает Салехард. В окружной столице дети размещены в корпусах окружной санаторно-лесной школы и Ямальского многопрофильного колледжа», — написали в telegram-канале. Их будут расселять вместе с братьями и сестрами. Принять ребят из прифронтовой территории предложил губернатор округа Дмитрий Артюхов. Как отметил первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко, при организации быта и размещении учли предпочтения детей. Источник URA.RU сообщал, что регион собирается принять дети, которых эвакуировали из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги сформировали списки для их размещения. С начала марта в их области участились ракетно-артиллерийские обстрелы с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В связи с этим в детей эвакуируют в регионы РФ.