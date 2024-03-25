ЯНАО примет сотни детей из Белгорода, которым угрожают обстрелы ВСУ. Инсайд

Салехард и Лабытнанги примут 200 детей из Белгородской области

26 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Салехард и Лабытнанги примут детей из Белгородской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В ЯНАО прибудут дети, эвакуируемые из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги формируются списки для их размещения, сообщили URA.RU источники в политических кругах. «ЯНАО примет детей из Белгородской области. Планируется, что в округ прибудут около 200 человек», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. С начала марта участились ракетно-артиллерийские обстрелы Белгородской области с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В приграничных селах и городах школьники были досрочно отпущены на каникулы. Из-за обстрелов, принято решение отправить часть детей на территорию центральной России. Планируется, что всего вывезут около девяти тысяч детей на срок до трех недель, или до конца учебного года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО прибудут дети, эвакуируемые из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги формируются списки для их размещения, сообщили URA.RU источники в политических кругах. «ЯНАО примет детей из Белгородской области. Планируется, что в округ прибудут около 200 человек», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. С начала марта участились ракетно-артиллерийские обстрелы Белгородской области с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В приграничных селах и городах школьники были досрочно отпущены на каникулы. Из-за обстрелов, принято решение отправить часть детей на территорию центральной России. Планируется, что всего вывезут около девяти тысяч детей на срок до трех недель, или до конца учебного года.