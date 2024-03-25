25 марта 2024

ЯНАО примет сотни детей из Белгорода, которым угрожают обстрелы ВСУ. Инсайд

Салехард и Лабытнанги примут 200 детей из Белгородской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, дети, школьники, пешеходы, улица, толпа, ребятишки
Салехард и Лабытнанги примут детей из Белгородской области Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

В ЯНАО прибудут дети, эвакуируемые из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги формируются списки для их размещения, сообщили URA.RU источники в политических кругах.

«ЯНАО примет детей из Белгородской области. Планируется, что в округ прибудут около 200 человек», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

С начала марта участились ракетно-артиллерийские обстрелы Белгородской области с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В приграничных селах и городах школьники были досрочно отпущены на каникулы. Из-за обстрелов, принято решение отправить часть детей на территорию центральной России. Планируется, что всего вывезут около девяти тысяч детей на срок до трех недель, или до конца учебного года.

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В ЯНАО прибудут дети, эвакуируемые из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги формируются списки для их размещения, сообщили URA.RU источники в политических кругах. «ЯНАО примет детей из Белгородской области. Планируется, что в округ прибудут около 200 человек», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. С начала марта участились ракетно-артиллерийские обстрелы Белгородской области с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В приграничных селах и городах школьники были досрочно отпущены на каникулы. Из-за обстрелов, принято решение отправить часть детей на территорию центральной России. Планируется, что всего вывезут около девяти тысяч детей на срок до трех недель, или до конца учебного года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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