В ЯНАО прибудут дети, эвакуируемые из Белгородской области. В Салехарде и Лабытнанги формируются списки для их размещения, сообщили URA.RU источники в политических кругах.
«ЯНАО примет детей из Белгородской области. Планируется, что в округ прибудут около 200 человек», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
С начала марта участились ракетно-артиллерийские обстрелы Белгородской области с территории Украины. Вооруженные силы России отражают атаки ракет и беспилотников, но некоторым удается долететь до Белгорода. В приграничных селах и городах школьники были досрочно отпущены на каникулы. Из-за обстрелов, принято решение отправить часть детей на территорию центральной России. Планируется, что всего вывезут около девяти тысяч детей на срок до трех недель, или до конца учебного года.
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