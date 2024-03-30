360: в Москве эвакуировали ТЦ «Миля» из-за угрозы минирования

30 марта 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Телеканал 360 сообщил об очередном возможном минировании московского ТЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из московского ТЦ «Миля» были эвакуированы люди. Это было сделано из-за угрозы минирования. «На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ „Миля“», — сообщили в telegram-канале телеканала 360. Там же отметили, что посетителей торгового комплекса попросили выйти из-за возможного минирования здания. Идет проверка ТЦ. Новость по теме По городам России прошла волна сообщений о минировании Ранее по городам России прошла волна сообщений о минировании общественных мест и учреждений. Правоохранители проверили около 10 московских торговых центров 25 марта. К примеру, эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» в Санкт-Петербурге. После ТЦ возобновил работу, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из московского ТЦ «Миля» были эвакуированы люди. Это было сделано из-за угрозы минирования. «На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ „Миля“», — сообщили в telegram-канале телеканала 360. Там же отметили, что посетителей торгового комплекса попросили выйти из-за возможного минирования здания. Идет проверка ТЦ. Ранее по городам России прошла волна сообщений о минировании общественных мест и учреждений. Правоохранители проверили около 10 московских торговых центров 25 марта. К примеру, эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» в Санкт-Петербурге. После ТЦ возобновил работу, передает RT.