360: в Москве эвакуировали ТЦ «Миля» из-за угрозы минирования

Из московского ТЦ «Миля» были эвакуированы люди. Это было сделано из-за угрозы минирования.
«На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ „Миля“», — сообщили в telegram-канале телеканала 360. Там же отметили, что посетителей торгового комплекса попросили выйти из-за возможного минирования здания. Идет проверка ТЦ.
Ранее по городам России прошла волна сообщений о минировании общественных мест и учреждений. Правоохранители проверили около 10 московских торговых центров 25 марта. К примеру, эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» в Санкт-Петербурге. После ТЦ возобновил работу, передает RT.
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