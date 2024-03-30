360: в Москве эвакуировали ТЦ «Миля» из-за угрозы минирования

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Алексей Текслер и Игорь Чалик на мероприятии, посвященном завершению работ по реконструкции терминала международных воздушных линий международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. Челябинск, собака, минирование, полиция, собр, заминировано, омон
Телеканал 360 сообщил об очередном возможном минировании московского ТЦ Фото:

Из московского ТЦ «Миля» были эвакуированы люди. Это было сделано из-за угрозы минирования.

«На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ „Миля“», — сообщили в telegram-канале телеканала 360. Там же отметили, что посетителей торгового комплекса попросили выйти из-за возможного минирования здания. Идет проверка ТЦ.

Новость по теме
По городам России прошла волна сообщений о минировании

Ранее по городам России прошла волна сообщений о минировании общественных мест и учреждений. Правоохранители проверили около 10 московских торговых центров 25 марта. К примеру, эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» в Санкт-Петербурге. После ТЦ возобновил работу, передает RT.

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Из московского ТЦ «Миля» были эвакуированы люди. Это было сделано из-за угрозы минирования. «На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ „Миля“», — сообщили в telegram-канале телеканала 360. Там же отметили, что посетителей торгового комплекса попросили выйти из-за возможного минирования здания. Идет проверка ТЦ. Ранее по городам России прошла волна сообщений о минировании общественных мест и учреждений. Правоохранители проверили около 10 московских торговых центров 25 марта. К примеру, эвакуировали посетителей ТЦ «Пассаж» в Санкт-Петербурге. После ТЦ возобновил работу, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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