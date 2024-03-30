Заказчик ремонта пермского аэропорта взыскивает с подрядчика 75 млн рублей

К подрядчику, который занимается реконструкцией аэропорта Большое Савино в Перми, вновь направлена претензия. По мнению заявителя, исполнитель не уложился в срок, предусмотренный контрактом. Речь идет о взыскании 75 млн рублей, пишет Properm.
«Претензия была отправлена 19 марта, причина — просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик требует от АО „Стройтрансгаз“ 75 млн рублей», — указано на сайте издания. Претензии в адрес компании «Стройтрансгаз» поступали и раньше. Это уже шестая по счету.
Ремонт пермского аэропорта заказывало ФКУ «Ространсмодернизация». В 2018 году с АО был заключен контракт на реконструкцию объекта, но в 2021 году соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке. После нового аукциона торги снова выиграло АО «Стройтрансгаз». В конце прошлого года от подрядчика требовали вернуть 478 млн рублей за некачественные работы. Средства были перечислены в качестве аванса. Тогда в компании объяснили, что пропустили сроки и не справились с поставленной задачей из-за дополнительных инженерно-геологических изысканий.
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К подрядчику, который занимается реконструкцией аэропорта Большое Савино в Перми, вновь направлена претензия. По мнению заявителя, исполнитель не уложился в срок, предусмотренный контрактом. Речь идет о взыскании 75 млн рублей, пишет Properm. «Претензия была отправлена 19 марта, причина — просрочка исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом. Заказчик требует от АО „Стройтрансгаз“ 75 млн рублей», — указано на сайте издания. Претензии в адрес компании «Стройтрансгаз» поступали и раньше. Это уже шестая по счету. Ремонт пермского аэропорта заказывало ФКУ «Ространсмодернизация». В 2018 году с АО был заключен контракт на реконструкцию объекта, но в 2021 году соглашение было расторгнуто в одностороннем порядке. После нового аукциона торги снова выиграло АО «Стройтрансгаз». В конце прошлого года от подрядчика требовали вернуть 478 млн рублей за некачественные работы. Средства были перечислены в качестве аванса. Тогда в компании объяснили, что пропустили сроки и не справились с поставленной задачей из-за дополнительных инженерно-геологических изысканий.