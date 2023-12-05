05 декабря 2023

Заказчик ремонта пермского аэропорта требует 478 млн с компании Тимченко

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино, парковка в аэропорту
Ранее компанию уже штрафовали за срыв сроков реконструкции пермского аэропорта Фото:

ФКУ «Ространсмодернизация», которое заказывало работы по ремонту пермского аэропорта, требует с подрядчика выплатить 478 млн рублей за некачественное выполнение работ. Реконструкцией занимается близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко компания «Стройтрансгаз».

«ФКУ „Ространсмодернизация“ — заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры аэропорта Перми — предъявило новую претензию подрядчику АО „Стройтрансгаз“. В связи с ненадлежащим выполнением работ в установленные сроки „Ространсмодернизация“ требует вернуть 478,4 млн рублей», — сообщает Business Class. Эти средства были перечислены компании в качестве аванса еще в 2022 году.

В федеральном учреждении заявили, что готовы подать иск в Арбитражный суд в случае невыполнения требований. Ранее «Стройтрансгаз» уже был оштрафован за нарушения в ходе строительства в воздушной гавани и срыва срока работ. Из-за этого власти планировали разорвать контракт с подрядчиком. В свою очередь, в компании объяснили, что пропустили сроки из-за дополнительных инженерно-геологических изысканий.

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ФКУ «Ространсмодернизация», которое заказывало работы по ремонту пермского аэропорта, требует с подрядчика выплатить 478 млн рублей за некачественное выполнение работ. Реконструкцией занимается близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко компания «Стройтрансгаз». «ФКУ „Ространсмодернизация“ — заказчик реконструкции инженерной инфраструктуры аэропорта Перми — предъявило новую претензию подрядчику АО „Стройтрансгаз“. В связи с ненадлежащим выполнением работ в установленные сроки „Ространсмодернизация“ требует вернуть 478,4 млн рублей», — сообщает Business Class. Эти средства были перечислены компании в качестве аванса еще в 2022 году. В федеральном учреждении заявили, что готовы подать иск в Арбитражный суд в случае невыполнения требований. Ранее «Стройтрансгаз» уже был оштрафован за нарушения в ходе строительства в воздушной гавани и срыва срока работ. Из-за этого власти планировали разорвать контракт с подрядчиком. В свою очередь, в компании объяснили, что пропустили сроки из-за дополнительных инженерно-геологических изысканий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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