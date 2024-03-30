Маск: Украина потеряет доступ к Черному морю из-за затягивания переговоров

31 марта 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Украина может потерять выход к Черному морю, заявил Илон Маск Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Украина рискует лишиться доступа к Черному морю и потерять Одессу, если будет затягивать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если конфликт продлится достаточно долго, падет и Одесса», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети Х. Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Одесса должна войти в состав России, так как там живет большое количество русских людей, которые говорят на русском языке. Президент России Владимир Путин также неоднократно называл Одессу русским городом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина рискует лишиться доступа к Черному морю и потерять Одессу, если будет затягивать мирные переговоры с Россией. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск. «Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территории получит Россия, пока она не дойдет до Днепра, который трудно преодолеть. Однако, если конфликт продлится достаточно долго, падет и Одесса», — написал Илон Маск на своей странице в соцсети Х. Ранее зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Одесса должна войти в состав России, так как там живет большое количество русских людей, которые говорят на русском языке. Президент России Владимир Путин также неоднократно называл Одессу русским городом.