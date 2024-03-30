Часть россиян не получит прибавку к пенсии с 1 апреля

31 марта 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Повышения пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам и силовикам в отставке не ожидается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прибавки к пенсии с 1 апреля не стоит ожидать работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств в отставке. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. «Размеры пенсионных выплат в апреле увеличатся для большинства категорий. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим. Индексация не затронет их, поскольку последний раз она была в октябре 2023 года», — прокомментировал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Эксперт пояснил: для этих категорий корректировка пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Неработающих пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля. Ранее URA.RU рассказал, как что изменится в жизни россиян с 1 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прибавки к пенсии с 1 апреля не стоит ожидать работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств в отставке. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. «Размеры пенсионных выплат в апреле увеличатся для большинства категорий. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим. Индексация не затронет их, поскольку последний раз она была в октябре 2023 года», — прокомментировал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Эксперт пояснил: для этих категорий корректировка пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Неработающих пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля. Ранее URA.RU рассказал, как что изменится в жизни россиян с 1 апреля.