30 марта 2024

Часть россиян не получит прибавку к пенсии с 1 апреля

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышения пенсий с 1 апреля работающим пенсионерам и силовикам в отставке не ожидается Фото:

Прибавки к пенсии с 1 апреля не стоит ожидать работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств в отставке. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

«Размеры пенсионных выплат в апреле увеличатся для большинства категорий. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим. Индексация не затронет их, поскольку последний раз она была в октябре 2023 года», — прокомментировал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Эксперт пояснил: для этих категорий корректировка пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Неработающих пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля. Ранее URA.RU рассказал, как что изменится в жизни россиян с 1 апреля.

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Прибавки к пенсии с 1 апреля не стоит ожидать работающим пенсионерам и представителям силовых ведомств в отставке. Об этом рассказал старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. «Размеры пенсионных выплат в апреле увеличатся для большинства категорий. Одним из исключений являются пенсии военным и другим представителям силовых ведомств, а также госслужащим. Индексация не затронет их, поскольку последний раз она была в октябре 2023 года», — прокомментировал РИА Новости старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок. Эксперт пояснил: для этих категорий корректировка пенсий происходит одновременно с индексацией заработных плат. Неработающих пенсионеров пенсии будут проиндексированы на 7,5% с 1 апреля. Ранее URA.RU рассказал, как что изменится в жизни россиян с 1 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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