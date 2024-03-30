Стало известно, кому повысят зарплату в апреле

В России с апреля повысится зарплата медиков в малых городах и селах

31 марта 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Повышенные зарплаты россияне получат в апреле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России медицинские работники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Сумма зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля», — рассказал Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости. В городах, где проживает от 50 000 до 100 000 человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — по 13 тысяч. Врачам из населенных пунктов с населением менее 50 000 человек ежемесячно будут выплачивать дополнительные 50 тысяч, медицинским работникам среднего звена — по 30 тысяч рублей. Проработать вопрос о повышении дохода медперсонала правительству поручил президент РФ Владимир Путин. Лидер страны заострил внимание ответственных министерств и ведомств, что на данный момент в селах не хватает квалифицированных кадров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России медицинские работники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «Правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Сумма зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля», — рассказал Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости. В городах, где проживает от 50 000 до 100 000 человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — по 13 тысяч. Врачам из населенных пунктов с населением менее 50 000 человек ежемесячно будут выплачивать дополнительные 50 тысяч, медицинским работникам среднего звена — по 30 тысяч рублей. Проработать вопрос о повышении дохода медперсонала правительству поручил президент РФ Владимир Путин. Лидер страны заострил внимание ответственных министерств и ведомств, что на данный момент в селах не хватает квалифицированных кадров.