Стало известно, кому повысят зарплату в апреле

В России медицинские работники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Правительством принято решение о соцвыплатах медработникам, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Сумма зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля», — рассказал Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости.
В городах, где проживает от 50 000 до 100 000 человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний персонал — по 13 тысяч. Врачам из населенных пунктов с населением менее 50 000 человек ежемесячно будут выплачивать дополнительные 50 тысяч, медицинским работникам среднего звена — по 30 тысяч рублей.
Проработать вопрос о повышении дохода медперсонала правительству поручил президент РФ Владимир Путин. Лидер страны заострил внимание ответственных министерств и ведомств, что на данный момент в селах не хватает квалифицированных кадров.
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