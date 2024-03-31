Осужденная за коррупцию Ракова подала жалобу на приговор

Экс-замглавы Минпросвещения РФ и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова обжаловала решение суда о приговоре к пяти годам тюремного заключения по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Никулинском суде Москвы, где рассматривалось дело бывшей чиновницы.
«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Раковой на обвинительный приговор по ее делу», — заявили в суде, передает ТАСС. Там отметили, что апелляцию позже рассмотрит Мосгорсуд.
6 октября 2021 года Ракову задержали и поместили в изолятор временного содержания. Свою вину она не признавала. Суд вынес приговор 19 марта 2024 года. Ее приговорили к пяти годам колонии, передает «Национальная служба новостей».
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