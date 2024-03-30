Аквапарк депутата Колесникова получит деньги от Минэкономразвития РФ

31 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 +

Челябинский аквапарк планируют построить через два года Фото: Размик Закарян © URA.RU Компания ООО «Акватория» владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова, получит льготный кредит на строительство аквапарка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. «Отбор по программе льготного кредитования в стране прошли 10 проектов по строительству аквапарков. Среди них — ООО „Акватория“ Комплексный туристический проект „Большая вода“: аквапарк с гостиницей 4 звезды и автопарковкой по адресу: Челябинск, ул. Бр. Кашириных,142», — говорится на сайте Минэкономразвития. Общий объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов РФ составит более 101 миллиард рублей. Сколько из этой суммы получит челябинский аквапарк, не уточняется. В перечень потенциальных заемщиков включено 189 компаний. О том, что аквапарк будет достроен, Колесников сообщил 19 октября перед уходом на фронт. Он принимает участие в СВО. С 2021 года стоимость строительства проекта увеличилась более чем в два раза с двух миллиардов до 5,2 миллиарда рублей. В проект была дополнительно включена гостиница. Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до одного миллиона гостей. Его обещают построить до конца 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания ООО «Акватория» владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова, получит льготный кредит на строительство аквапарка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. «Отбор по программе льготного кредитования в стране прошли 10 проектов по строительству аквапарков. Среди них — ООО „Акватория“ Комплексный туристический проект „Большая вода“: аквапарк с гостиницей 4 звезды и автопарковкой по адресу: Челябинск, ул. Бр. Кашириных,142», — говорится на сайте Минэкономразвития. Общий объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов РФ составит более 101 миллиард рублей. Сколько из этой суммы получит челябинский аквапарк, не уточняется. В перечень потенциальных заемщиков включено 189 компаний. О том, что аквапарк будет достроен, Колесников сообщил 19 октября перед уходом на фронт. Он принимает участие в СВО. С 2021 года стоимость строительства проекта увеличилась более чем в два раза с двух миллиардов до 5,2 миллиарда рублей. В проект была дополнительно включена гостиница. Будущий туристический комплекс будет включать в себя гостиницу на 153 номера, крытый аквапарк, спа-комплекс с термальными зонами и фитнес-центр. Первый аквапарк с отелем в Челябинске позволит обеспечить годовой турпоток до одного миллиона гостей. Его обещают построить до конца 2026 года.