Экс-мэр Златоуста построит курорт на Тургояке за счет федеральных средств

Специализированный застройщик ООО «Тургояк-Резорт», директором которого является бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин, получит льготный госкредит на строительство парк-отеля на берегу озера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
«Специализированный застройщик „Тургояк-Резорт“ внесен в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 году. Строительство парк-отеля на 206 номеров с термальным комплексом, расположенного по адресу: Челябинская область, город Миасс», — говорится в документах, размещенных на сайте Минэкономразвития.
Жилин ранее заявил URA.RU, что сдача первых апартаментов на озере Тургояк намечена на 2026 год, а первый отель возведут в 2027 году. В текущем году запланировано провести работы коммунальной инфраструктуры будущего парк-отеля.
ООО «Тургояк-Резорт» возводит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Площадь застройки превысит 29 тысяч квадратных метров. Построить планируют три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан и другие строения. Кредитную линию проекту уже открыл «ВЭБ.РФ». Участок леса под стройку выделило Главное управление лесами региона. Совладельцами «Тургояк-Резорт», согласно СБИС, выступают «Новый-Источник — „Баден-Баден“» и Вячеслав Жилин.
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