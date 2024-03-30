Экономика Бизнес Экс-мэр Златоуста построит курорт на Тургояке за счет федеральных средств 31 марта 2024 в 15:16 Размер текста - 17 + Руководителю «Тургояк-Резорт» Вячеславу Жилину одобрили госкредит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специализированный застройщик ООО «Тургояк-Резорт», директором которого является бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин, получит льготный госкредит на строительство парк-отеля на берегу озера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. «Специализированный застройщик „Тургояк-Резорт“ внесен в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 году. Строительство парк-отеля на 206 номеров с термальным комплексом, расположенного по адресу: Челябинская область, город Миасс», — говорится в документах, размещенных на сайте Минэкономразвития. Жилин ранее заявил URA.RU, что сдача первых апартаментов на озере Тургояк намечена на 2026 год, а первый отель возведут в 2027 году. В текущем году запланировано провести работы коммунальной инфраструктуры будущего парк-отеля. ООО «Тургояк-Резорт» возводит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Площадь застройки превысит 29 тысяч квадратных метров. Построить планируют три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан и другие строения. Кредитную линию проекту уже открыл «ВЭБ.РФ». Участок леса под стройку выделило Главное управление лесами региона. Совладельцами «Тургояк-Резорт», согласно СБИС, выступают «Новый-Источник — „Баден-Баден“» и Вячеслав Жилин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Специализированный застройщик ООО «Тургояк-Резорт», директором которого является бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин, получит льготный госкредит на строительство парк-отеля на берегу озера. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. «Специализированный застройщик „Тургояк-Резорт“ внесен в единый реестр заемщиков в рамках программы льготного кредитования в 2024 году. Строительство парк-отеля на 206 номеров с термальным комплексом, расположенного по адресу: Челябинская область, город Миасс», — говорится в документах, размещенных на сайте Минэкономразвития. Жилин ранее заявил URA.RU, что сдача первых апартаментов на озере Тургояк намечена на 2026 год, а первый отель возведут в 2027 году. В текущем году запланировано провести работы коммунальной инфраструктуры будущего парк-отеля. ООО «Тургояк-Резорт» возводит парк-отель на юго-западном берегу озера Тургояк. Площадь застройки превысит 29 тысяч квадратных метров. Построить планируют три корпуса, семь бассейнов, двухэтажный ресторан и другие строения. Кредитную линию проекту уже открыл «ВЭБ.РФ». Участок леса под стройку выделило Главное управление лесами региона. Совладельцами «Тургояк-Резорт», согласно СБИС, выступают «Новый-Источник — „Баден-Баден“» и Вячеслав Жилин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям