Минобороны подтвердило разрушение объекта энергетики в Харьковской области

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Летно-тактическое учение с эскадрильей Ту-95МС в Рязанской области , военный самолет
ВКС России нанесли успешный удар по объектам энергетики Украины, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Силами воздушно-космических сил (ВКС) России был проведен удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины с использованием высокоточного оружия и беспилотников. Все цели удара были достигнуты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

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«ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что результатом атаки стало нарушение работы предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.

Все цели удара были достигнуты, намеченные объекты были поражены. Также было уничтожено три самолета Су-25 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, заключили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области была полностью разрушена, что является значимым событием для Сумской и Полтавской областей Украины. Подробности о важности этой станции для востока Украины найти в материале URA.RU.

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Силами воздушно-космических сил (ВКС) России был проведен удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины с использованием высокоточного оружия и беспилотников. Все цели удара были достигнуты. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что результатом атаки стало нарушение работы предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара были достигнуты, намеченные объекты были поражены. Также было уничтожено три самолета Су-25 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, заключили в Минобороны. Ранее сообщалось, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области была полностью разрушена, что является значимым событием для Сумской и Полтавской областей Украины. Подробности о важности этой станции для востока Украины найти в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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