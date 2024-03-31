Минобороны подтвердило разрушение объекта энергетики в Харьковской области

Силами воздушно-космических сил (ВКС) России был проведен удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины с использованием высокоточного оружия и беспилотников. Все цели удара были достигнуты. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины», — сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что результатом атаки стало нарушение работы предприятий оборонной промышленности, занимающихся изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов.
Все цели удара были достигнуты, намеченные объекты были поражены. Также было уничтожено три самолета Су-25 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, заключили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Змиевская теплоэлектростанция в Харьковской области была полностью разрушена, что является значимым событием для Сумской и Полтавской областей Украины. Подробности о важности этой станции для востока Украины найти в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.